Sicoob chega a Itapecuru Mirim-MA; agência é 20ª da Centroleste

A população de Itapecuru Mirim e região conta agora com uma nova opção de atendimento financeiro. O Sicoob Centroleste inaugurou na noite da terça-feira (25/10/2022), na Avenida Professor Antonio Olívio Rodrigues, S/N, bairro Piçarra a sua 20ª agência no Maranhão. A solenidade teve início com o descerramento da fita de inauguração, e contou a presença dos novos associados, do presidente do conselho de administração do Sicoob Centroleste, José Anerão Peres Alvarenga; do diretor Organizacional e Riscos, Jadson Sales Lima; dos colaboradores da cooperativa, entidades de classes parceiras, e autoridades civis, eclesiásticas e da imprensa local, representada pela Sra. Luzia da Rádio 90 FM e o jornalista Ricardo Menezes do blog Itapecuru Informa.

Ao entrarem na agência, o diácono José Arnaldo de Castro e o pastor Aldenir Ferreira, dirigiram o momento espiritual, pedindo a Deus a benção sobre as novas instalações. Em seguida houve a execução do Hino Nacional Brasileiro, apresentação da diretoria executiva do Sicoob Centroleste, na ocasião representada pelo diretor Organizacional e Risco; dos funcionários: Irismaira Costa de França Alves (gerente), Felipe Gabriel Bezerra Saminez (caixa), Myllena Castelo de Oliveira e Arlindo Silva Filho Araújo (agentes de atendimento), que conduzirão com o apoio dos cooperados, o funcionamento da agência. Na sequência foram recebidos com uma calorosa salva de palmas, os sócios fundadores do Sicoob de Itapecuru Mirim, razão da existência da cooperativa no município.

“Somos mais que uma instituição financeira, nosso papel é contribuir para o desenvolvimento econômico e social dos cooperados e da comunidade.”, disse o presidente do Sicoob Centroleste, José Anerão, durante sua fala na cerimônia de inauguração. O presidente afirmou que o trabalho na cooperativa é feito de pessoas para pessoas, e que se diferencia no modelo de atendimento “O banco tem clientes e a cooperativa tem associados que participam das decisões e das escolhas dos conselheiros. Um banco quando tem lucro o resultado vai para os acionistas, aqui é distribuído entre os associados”, exemplifica.

Entre os benefícios, segundo Anerão, é que a Sicoob oferece taxas de juros mais justas e um atendimento diferenciado da rede bancária. “Nosso diferencial é que os juros são os mais baixos do mercado financeiro”, frisa.

Animada e com posicionamento firme, a gerente da nova agência, Irismaira Costa, disse que ela e sua equipe de colaboradores, trabalharão de corpo e alma para o crescimento do Sicoob de Itapecuru Mirim, e se comprometeu em dar resultados positivos o mais breve possível. Agradeceu o apoio da sua família, do Conselho de administração e diretoria da Centroleste pelo confiança e credibilidade.

O vice-prefeito de Itapecuru Mirim, Mauricio Nascimento, expressou sua alegria pela chegada do Sicoob no município. Disse que já conhecia o trabalho da cooperativa em outras localidades, e que a inauguração da agência é uma realização em favor do desenvolvimento de Itapecuru. Nascimento agradeceu a diretoria da cooperativa pela confiança e anunciou que será um parceiro para o negócio prosperar.

Terezinha de Jesus Rodrigues da Cruz, presidente do Sindicato das Indústrias de Cerâmica para Construção do Estado do Maranhão, falou do seu empenho ao ser procurada pela direção do Sicoob para viabilizar os contatos necessários com empresários e futuros sócios da cooperativa no município. Disse que continuará trabalhando para que a instituição financeira dê certo em Itapecuru Mirim.

Já o presidente da Associação Comercial Industrial e Agrícola de Itapecuru Mirim, Benedito Bezerra Mendes, contou de sua experiencia ao longo de sua vida com o cooperativismo. Lembrou de vários projetos com a mesma filosofia que deram certo, e que estão contribuindo para o desenvolvimento do Estado do Maranhão.

O professor e diretor do Instituto Federal do Maranhão (IFMA) de Itapecuru Mirim, Inaldo Lisboa, agradeceu o convite, e disse está encantado com a chegada do Sicoob no município. Ele acredita que a cooperativa irá contribuir com o desenvolvimento socioeconômico, educacional, entre outras áreas que abrange o cooperativismo.

Representando a coordenação do Polo da Universidade do Estadual do Maranhão (UEMA) de Itapecuru Mirim, a professora Luzinete Rodrigues Martins, expressou sua alegria em participar da inauguração de uma instituição tão importante para crescimento econômico da cidade. Disse que o Polo da UEMA está aberto para as futuras parceiras, que garantam a melhoria de vida dos itapecuruense.

Após as falas, teve início o momento do descerramento das placas de inauguração: A que consta o nome dos conselheiros e funcionários; e a com os nomes dos sócios fundadores da agência do Sicoob em Itapecuru Mirim. Participaram desse momento: Jadson Sales (diretor Organizacional e Riscos do Sicoob), Irismaira Costa (gerente da agência), Radson Joaquim Arrais, Maria Daniella (Web Point), Girlande Martins (Loja Nuances), Victor Samuel Barros, Kilder Arantes (Cerâmica Terracota), Ana Caroline Almeida Mentes (Cerâmica C. Santos), Willamy Araújo, Osvaldo Bezerra ‘conhecido por Jeová’, José Henrique Mendes, Adelar Ribeiro, Lais Oliveira Correia (Cacau Show), Rosangela Nascimento Muniz, Maria das Dores Trindade, Palmira dos Santos, Daniel Fernandes, Wenderson Lica (Cooperativa Mista dos Agricultores do Vinagre (COOMAVI).

Ao final foi servido coquetel ao público presente em comemoração a chegada da nova instituição financeira cooperativista na cidade que tem como objetivo principal “promover negócios e gerar prosperidade financeira aos diversos cooperados”.