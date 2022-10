Sicoob Criança: 10 anos fazendo a alegria da criançada grajauense

“Uma de nossas professoras é cliente do Sicoob, e por meio dela, conseguimos fazer a parceria para realizarmos a festinha do dia das crianças. Por isso agradecemos imensamente ao Sicoob por proporcionar esse momento tão lindo para nossos alunos.”, disse Maria Arlete Amorim Ramos, diretora da Escola Municipal Professora Maria Nilce Sousa, instituição de ensino que aconteceu a 10ª edição do Sicoob Criança 2022.

O evento promovido pelo o Instituto de Cooperação, Desenvolvimento e Empreendedorismo (Intecoob) em parceria com o Sicoob Centroleste, foi realizado no Centro Esportivo José Vieira dos Santos, no bairro Vila Tucum na manhã da sexta-feira (14/10/2022), e contou com a participação da diretora executiva do Sicoob Centroleste, Maria da Paz Luz da Silva Marques, do diretor Organizacional e Risco, Jadson Sales Lima, do gerente da agência de Grajaú, Ueslen dos Santos Ferreira, dos funcionários do Sicoob, dos professores e colaboradores da escola beneficiada.

Ao falar para as 270 crianças, a diretora executiva do Sicoob disse que a festa em comemoração pelo Dia das Crianças só é possível graças a cooperação dos sócios do Sicoob de Grajaú “São nossos cooperados que voluntariamente atendem nosso pedido, e fazem suas doações de brinquedos para serem distribuídos neste momento tão bonito”, explicou.

Maria da Paz, agradeceu o empenho dos funcionários do Sicoob, dos professores, e a diretoria da escola, pela dedicação na organização e realização deste momento de confraternização.

A alegria da festa foi durante a animação da cantora gospel Gisele; a criançada pulou, dançou e cantou os hits infantis do momento. Logo após um saboroso lanche com cachorro-quente, bolos, sucos, frutas; seguido de brincadeiras, jogos, e a tradicional entregue dos brinquedos.

A Escola Municipal Professora Maria Nilce Sousa foi fundada em 2020, e atende os anos do 1° ao 5° ano, “anos iniciais”. Com 270 alunos divididos em 12 turmas, 6 no turno matutino e 6 no turno vespertino, a escola, está localizada na Rua Tiradentes, bairro Canoeiro ao lado da Igreja Batista.