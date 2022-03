Homem morde molusco em jantar e encontra pérola valiosa nos EUA

Um homem de 58 anos encontrou uma pérola em sua comida enquanto jantava com a esposa e, a princípio, pensou que fosse um dente quebrado. O episódio ocorreu pouco mais de duas semanas atrás, quando Michael Spressler mordeu um molusco no restaurante The Lobster House, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. As informações são do portal NJ Advance Media.

“Eu achei que um dos meus molares tinha quebrado”, disse Michael, que ficou chocado após a descoberta. No entanto, ele logo notou que o formato redondo do objeto não poderia ser um dente partido. Após muita pesquisa, foi surpreendido com a informação de que a pérola encontrada pode render um bom dinheiro.

Segundo o site The Pearl Source, o item pode girar em torno de 50 dólares – o equivalente a R$ 252 – a 100 mil dólares – que, no Brasil, é avaliado em R$ 504 mil. Tudo depende do corpo de água de onde ela veio. “Na verdade, eu pensei que era uma pequena pedra ou algo do tipo”, completou. Foi quando cuspiu a bolinha na palma da mão que vislumbrou uma “peróla branca perfeitamente redonda”.

Uma chance em 10 mil – O homem encontrou a pérola durante uma visita de fim de semana do Dia do Presidente ao seu restaurante favorito de South Jersey, o The Lobster House. Desde os anos 1980, ele e sua esposa, Maria, frequentam o estabelecimento para consumir os frutos do mar.

Michael ainda revelou que come moluscos há muito tempo, mas é a primeira vez que isso acontece. Conversando com outras pessoas e por meio de buscas na internet, descobriu que achar uma pérola dentro do animal é uma chance em 10 mil. Sua esposa disse que gostaria de manter o item valioso, que mede 8.83 milímetros, e fazer com ele um anel ou um colar. Já o homem quer primeiro descobrir quanto dinheiro o achado vale.

“Por todos os anos que fomos lá, assim que deixávamos o Garden State Parkway e passávamos por cima da ponte, nossa primeira parada era o The Lobster House”, disse à imprensa, observando que o restaurante tem os melhores frutos do mar de Nova Jersey em sua opinião.