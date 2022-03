Retirada de civis da zona de conflito na Ucrânia é adiada

A Cruz Vermelha informou que a retirada de civis das cidades de Mariupol e Volnovakha, na Ucrânia, onde vinha ocorrendo conflito intenso com as forças russas, não deve começar neste sábado (5/3). O motivo seria o não cumprimento, por parte da Rússia, das medidas de cessar-fogo.

A expectativa é que 200 mil pessoas sejam retiradas de Mariupol, o que corresponde a quase metade da população da cidade, que possui 450 mil habitantes, e cerca de 15 mil devem deixar Volnovakha.

A Rússia chegou a declarar um cessar-fogo parcial por um período de cinco horas, na região, para criar os chamados corredores humanitários e, assim, permitir a retirada de civis. Com isso, o exército pararia os ataques localizados.

O governo ucraniano e a administração local de Mariupol, no entanto, alegaram que os militares russos violaram diversas regras do acordo de cessar-fogo e, por essa razão, a transferência dos civis deverá ser adiada.

O comitê da Cruz Vermelha informou que continua em diálogo com as partes envolvidas, para promover a retirada das pessoas da região.

“As cenas em Mariupol e em outras cidades hoje são de partir o coração. Qualquer iniciativa das partes que dê aos civis uma trégua da violência e permita que eles partam voluntariamente para áreas mais seguras é bem-vinda”, diz o comitê da Cruz Vermelha.

Cercada por forças russas, Mariupol é uma importante zona portuária da Ucrânia e fica em localização estratégica. O prefeito disse que a cidade está submetida a um bloqueio, sem energia elétrica, água, alimentos, gás e transporte.

Cessar-fogo

A Rússia declarou cessar-fogo parcial no começo deste sábado (5/3), no 10º dia da invasão da Ucrânia. De acordo com o Ministério da Defesa russo, os ataques diminuiriam, para possibilitar os corredores humanitários, que permitem a fuga da população civil ucraniana.

As tropas russas entrariam em “modo silencioso”, e a primeira região com caminho liberado seria a cidade portuária de Mariupol, que já se encontrava sem água, luz e comida para os moradores. Volnovakha também teria uma trégua no mesmo horário.

A medida foi negociada entre os dois países nas últimas reuniões de mediação do conflito, no Conselho de Segurança da ONU.