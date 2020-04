Por ocasião das festividades dos 209 anos de Grajaú, a Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Cultura está promovendo um show de Lives com uma vasta programação para celebrar o aniversário de fundação do município.

A programação deu início teve início na sexta-feira (24/04), com a Live “Louvor a Grajaú” com os cantores religiosos.

Ao abrir a live, Mercial Lima de Arruda agradeceu o empenho de todos que estão trabalhando para realizar as comemorações pelos 209 anos do município que por conta da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), está sendo feita pelas plataformas digitais; conclamou a população que fique em casa e mantenha o distanciamento social. “Estamos nos preparando para o pior, mais com fé em Deus, esse vírus não chegará aqui”, disse o gestor municipal.

Ao iniciar a Live, o vocalista da Cheiro do Mará, Jordão Henrique disse que a banda preparou um repertório super eclético para animar todos os fãs e as pessoas que estão acompanhando o show pelas redes sociais da Prefeitura Municipal de Grajaú.

