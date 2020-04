Na manhã da quinta-feira (25/04), os integrantes da Banda Cheiro do Mará, entregara dezenas de cestas básicas as famílias carentes do bairro Quem Dera. A ação é fruto das doações arrecadas na Live Solidária promovida pela banda no dia 21 de março.

Veja fotos da entrega das cestas básicas

Crédito das fotos (arquivo pessoal da banda)

Live da banda

Com um repertório super animado e eclético a Cheiro do Mará, a banda da galera, animou os mais de 500 fãs que assistiram a live simultaneamente durante quase 3 horas de show. Hoje o vídeo que ficou publicado no canal oficial da banda no youtube já teve quase 5 mil visualizações.

Para o blogueiro Djaci Oliveira a live foi “Digna de artistas famosos… Em um cenário esplêndido”. O titular do Blog De Olho em Grajaú tem uma parceira com a divulgação da banda há quase 7 anos.

Ele esteve presente durante a live que aconteceu na casa de um empresário grajauense que não quer ser identificado, que segundo ele, recebeu o convite por conta da parceira que tem cm a banda.

O bate papo durante a live da Cheiro do Mará, ganhou destaque pela interação dos que participavam e curtiam o show; amigos de longas datas, e fãs que frequentam as festas na Barraca Central no Parque de Exposição Zezé Santos se encontram no papo. Ao final teve alguém que lembrou e disse: “Terminou, agora vamos para o Dominguinhos”, outros “Vamos para Posto Nacional”.

Ao final a banda anunciou uma nova live com a participação do artista e proprietário da banda, o sanfoneiro Cheirinho do Acordeom.

PARA QUEM PERDEU, ASSISTA AQUI A LIVE DA BANDA.

Leia também:

Relacionado