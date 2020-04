“Gente Grajaú está em choque”, foi com essa frase que o blogueiro Brisak publica vídeo na sua conta pessoal do Instagram chateado com o cancelamento do show do DJ Henrique de Ferraz na noite de ontem (24/02).

O blogueiro lamentou a falta de compromisso e de respeito do artistas com os fãs grajauenses. “…bancou covardia com toda Grajaú, esta todo mundo decepcionado”, finalizou.

Veja o vídeo de Brisak.