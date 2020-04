Na manhã desta quinta-feira (23/04), uma fake News circulou nas redes sociais sobre a suposta morte do empresário João Claudino Fernandes, dono do Armazém Paraíba. Durante a tarde a Ícone Comunicação, empresa responsável pela Assessoria de Comunicação do Grupo Claudino, desmentiu a informações.

A verdade sobre o empresário, é que está com câncer, e será tratado em casa sem os agressivos tratamentos de UTI, que envolvem intubação.

O empresário Sílvio Leite, amigo da família Claudino, disse que João Claudino, está em casa, com a saúde delicada, está resistindo bem à medicação e com excelente recuperação.

Sílvio Leite informou ainda que João Claudino não foi contaminado pelo coronavírus como seu filho João Claudino Filho. Os dois estavam no mesmo avião vindo de São Paulo, mas o patriarca da família Claudino e os pilotos do avião fizeram os exames e foram negativos para Covid-19.

Em julho de 2016 João Claudino esteve em Grajaú para conhecer as instalações da nova loja Armazém Paraíba, reformada e reinaugurada em novembro de 2015.

Saiba Mais

Fonte: Portal Meio Norte

Relacionado