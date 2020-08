Em nota presidente do Grupo Uiii disse que Yago Dutra “trouxe aos grupos culturais, brilho e profissionalismo”

O presidente do Grupo Uiii – Diversidade Cultura, Claudio Macedo, publicou nota de falecimento pela morte do jovem grajauense, Yago Mota Dutra, na madrugada da quinta-feira (30/07) em São Luís-MA.

A homenagem ao agente cultural disse: “Nossa cultura está em luto! Seu talento e amor pela arte, trouxe aos grupos culturais brilho e profissionalismo. Conosco ficará a lembrança do amigo parceiro; do profissional dedicado, e do filho amoroso. Sua alegria e exemplo vão estar conosco para sempre”, escreveu.

Yago Dutra desde criança participou das atividades culturais promovidas pelo Grupo Uiii; colocando-se a serviço das artes que trouxe tantas alegrias ao povo de Grajaú e região. Danças, coreografias, teatro, esporte, e atualmente sendo destaque nas redes sociais como um dos importantes influenciadores digitais do município.

Sua partida repentina deixa todos os amigos e familiares entristecidos, mais confiantes que jovem talentoso, foi levar se dom de alegria aos anjos do céu.

O site de eventos e entretenimento “Tôquetô”, lamenta profundamente sua morte, e se despede partilhando com internautas, os vários momentos que nossas lentes capturaram da beleza e da alegria deste amigo, amante da cultura em toda a sua plenitude.

