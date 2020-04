Com mais de 12 metros do nível acima do normal, a enchente do Rio Grajaú preocupa as autoridades de segurança, civis e eclesiástica do município de Grajaú. O problema maior é a passagem de carretas e caminhões na ‘Ponte de Cimento’ na BR-226, perímetro urbano da cidade.

Na manhã desta quinta-feira (05/03), a estrutura também teve uma atenção especial da Prefeitura, Poder Judiciário e Ministério Público. Polícia Militar, Guardas municipais entre outros agentes de segurança, foram colocados de plantão para organizar o tráfego na estrada. A força da correnteza do rio junto com o peso dos veículos fez a ponte tremer em vários momentos.