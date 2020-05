Em meio à pandemia de coronavírus, a Prefeitura Municipal de Grajaú, por meio da Secretaria de Cultura que preparou uma vasta programação por meio de lives que foram transmitidas pelas redes sociais da prefeitura no Instagram, Facebook e canal do Youtube.

A live da Banda Estilo Livre no início da noite quarta-feira (29/04), dia dos 209 anos de Grajaú também foi transmitida pelo canal oficial da banda, que durante as últimas semanas fez uma grande campanha para alcançar os mil inscritos, critérios exigidos pela plataforma de vídeo para fazer transmissões ao vivo.

Diferente das outras lives em comemoração aos 209 anos do município, que foram realizadas nas dependências da Academia Grajauense de Letras e Artes, a live da Estilo Livre aconteceu no restaurante Palhoça, localizando na BR-226, sentido Barra do Corda-MA.

Com um pouco mais de 500 acessos simultâneos durante a live, a banda grajauense apresentou um repertório de forró tocando na atualidade, e iniciou a captação de doações com R$ 1.000 reais cestas básicas do grajauense doutor Rogério. Ao final da apresentação o sanfoneiro Felipinho anunciou que as doações chegaram a mil quilos de alimentos.

Tendo a parceria de empresários e empresas, entre elas a do restaurante Palhoça, a banda proporcionou uma melhor qualidade na transmissão, no cenário, luzes e som.

A direção da banda ainda não anunciou para onde serão destinadas as doações angariadas na live; Veja canal oficial no instagram.

Outras lives 209 anos de Grajaú

A lives das bandas Lapada Quente, Cheiro Mará, como também dos Cantores da Terra, tiveram cerca de 150 acessos simultâneos durante a transmissão do show. Diferentes dos artistas que cantam a música popular grajauense, e das bandas que tem o forró como repertório principal, a cantora Márcia Ilha e banda Cabaré do Brasil, apresentou um show com os melhores sucessos do passado, escolha que já garantiu 5,7 mil visualizações em dois dias.

Já a live do momento Cívico com o pronunciamento online do Prefeito Municipal de Grajaú e do Presidente da Câmara Municipal de Grajaú contou com menos de 50 acessos simultâneos durante a transmissão.

A maioria das lives foram conduzidas pelo coordenador da assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Grajaú, Werbeson Abreu.

