Com a pandemia do novo coronavírus, médicos, enfermeiros e outros profissionais da área de saúde têm atuado de forma constante em hospitais, atendendo os casos da doença. Em meio a esse ambiente estressante e cansativo, diversos vídeos têm sido publicados em redes sociais mostrando esses profissionais dançando como uma forma de se distrair e relaxar.

Em Grajaú, foi a vez dos funcionários do Hospital Regional de Grajaú (HRG) que fizeram a dancinha do Tik Tok que está viralizando no mundo inteiro. O vídeo foi publicado na conta pessoal da fisioterapeuta Angelita (@angelitacosta50) no aplicativo.

O vídeo que ficou bastante engraçado, foi recebido com muita alegria pelos usuários das redes sociais, e do aplicativo de mensagem whatsapp.

“Estão todos de parabéns os profissionais da saúde, um momento para se distrair pelo que se passa dentro de um hospital, por causa dessa pandemia”, disse Gustavo Reis na rede social facebook, onde o vídeo publicado.

Ao publicar o vídeo no início da noite da quinta-feira (21/04) Vânia Monteiro disse em sua conta pessoal do facebook “Felizes e agradecendo a Deus pelo nosso trabalho e as realizações que estão acontecendo em nossa unidade de saúde do HRG. É o governo do estado promovendo saúde de qualidade para todos! #FICAEMCASA”.

“Parabéns para a turma do HRG. Vamos superar tudo isso, vocês são essenciais nesse momento. Se cuidem! Deus proteja todos vocês! Fiquem com Deus”, comentou Terezinha Limeira, no grupo do whastapp ‘Todos com Simone’, de apoio a pré-candidata a prefeita de Grajaú, Simone Limeira (PCdoB).

Já nos grupos onde o embate político é mais acalorado, houve alguém para criticar, mais que foi sufocado pelos comentários positivos pela publicação do vídeo, e do momento descontraído dos profissionais.

Assista o vídeo:

