Na noite do último dia 30 de abril, a cantora sertaneja da ‘Majestade Sabiá’, Roberta Miranda, usou sua conta oficial na rede social facebook, para fazer um desabafo sobre o comportamento dos brasileiros sobre o isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

“Eu abro mão para falar da minha live, para falar do que está acontecendo. Gente se cuidem, não é brincadeira, parece que as pessoas não estão entendendo a gravidade do que esta acontecendo”, disse.

Sobre as notícias nos meios de comunicação sobre o coronavírus, Miranda lembrou a importância de estarmos informados do que está acontecendo no país.

“…qualquer uma televisão, eles tem que expor pra gente o que está acontecendo; Então não adianta ficar xingando os meios de comunicação, por se não for eles, como a gente vai ficar por dentro das coisas”, explicou.

Assista na íntegra o redado de Roberta:

