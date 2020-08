Thayse Teixeira entrega máquina de sorvete ao adolescente grajauense Adão do Geladinho

A influenciadora digital e ex-peoa da ‘A Fazenda’, Thayse Teixeira viajou até a cidade de Grajaú, estado do Maranhão para entregar a sorveteria que havia prometido ao Adão, 14 anos, adolescente que teria sido vítima de bullying pelos seus colegas por estar vendendo geladinho. O caso aconteceu em setembro de 2019.

A entrega foi feita na terça-feira (11/08), na casa do rapaz que agora pode ajudar sua família com a venda de sorvetes.

Thayse havia se sensibilizado com o vídeo que viralizou nas redes sociais, no qual aparece um garoto chorando com as agressões verbais, ela prometeu que iria doar uma máquina de fazer sorvetes para que ele pudesse trabalhar e ajuda sua família.

Devido a demora, os internautas começaram a cobrá-la pela doação e ela havia dito que teria sido “aconselhada judicialmente a não montar empresa para um menor incapaz, visto que ele tem menos de 18 anos e que sua família não tem como administrar uma empresa”, disse Thayse.

Na legenda da imagem onde a blogueira aparece do lado de Adão ela escreve sobre a realização de poder ajudar o próximo. “Os humilhados serão sempre exaltados. Deus marcou o nosso encontro pra hoje”, disse.

O jovem agradeceu a ‘Dona do Cariri’, como é conhecida em sua cidade natal e disse que foi um sonho que foi realizado. “Primeiramente vou agradecer a Deus né? Segundo a você Thayse Teixeira, saiba que você é uma pessoa que admiro muito, alguém realmente especial, esta surpresa fez o meu dia muito mais feliz. Sonho realizado, que Deus ilumine cada um dos seus passos que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Deus colocou você no mundo com esse propósito de ajudar as pessoas, muito obrigado!”, escreveu.

