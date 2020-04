Na tarde de 14 de março de 2020, a cantora Márcia Ilha, deu início uma campanha para conquistar mil inscritos no Youtube e poder fazer uma Live Solidaria.

“Boa tarde meus amores, se inscrevam no meu canal, curtam meus vídeos e compartilhem, sem vocês não sou nada!”, disse Márcia em sua rede social do Facebook.

Na mesma mensagem a cantora da Banda Cabaré do Brasil disse, “Não esquecendo que muito em breve, farei minha live, que estão me pedindo muito; estou organizando tudo com Carlinhos Sousa; prometo que vai ser top me aguardem”.

E completou “Vocês sabem que sou organizada, não posso fazer nada sem organização e de qualquer jeito; aguardem vai ser do jeito que vocês amam”.

Com 12 dias depois do início da campanha, o canal de Márcia Ilha, passou de 200 para mais de 900 inscritos.

Na quinta-feira (23/04), Márcia deixou o recado em sua conta pessoal do Instagram, “Vamos lá meus amores está chegando a hora! Live do Carabé do Brasil ao vivo no terraço da minha casa; se escrevam no meu canal a meta de 1000 escritos”

Acesse e siga a cantora em suas redes sociais

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMxNIpLDs5ipwUZKvXc7YAA/feed

Facebook: https://www.facebook.com/marcyailha

Instagram: https://www.instagram.com/marcia_ilha/

Relacionado