7º Workshop de Metas e Negócios do Sicoob Centroleste acontece na capital São Luís e celebra 15 anos da cooperativa

O Hotel Blue Tree Towers foi o palco da 7ª edição do Workshop de Metas e Negócios do Sicoob Centroleste. O tradicional evento da cooperativa que reúne todos os colaboradores, diretores, conselheiros e entidades parceiras, aconteceu na capital São Luís-MA no sábado do dia 22 de abril de 2023.

O clima de festa e alegria contagiou a todos, especialmente os 113 funcionários das 23 agências do Sicoob Centroleste presente em 19 municípios maranhenses que participaram do workshop que celebrou os 15 anos de fundação da cooperativa.

A entrada das bandeiras do Sicoob, Brasil, Estado do Maranhão e do município de São Luís deu início ao evento, seguido do momento de agradecimento a Deus com oração e música, exibição do vídeo institucional que conta a história da cooperativa, e retrospectiva do ano de 2022. Logo após, entrou o bolo de comemoração dos 15 anos de Sicoob no Maranhão, e feitas as homenagens com entrega de troféu ao presidente do Sicoob Centroleste, José Anerão Perez Alvarenga, e demais conselheiros.

“Neste momento convidaremos aquele que no ano de 2003, foi o desbravador da história do Sicoob Centroleste. A quem agradecemos por liderar nossa cooperativa através do seu exemplo, e não só por palavras. Anerão, você possui o dom da liderança, essa combinação poderosa entre estratégia e equidade, mas sem dúvidas, o que mais se destaca em você é o seu caráter.”, disse o mestre de cerimônia, o jornalista Clovis Cabalau.

Na abertura oficial do evento, o presidente do conselho de administração, Anerão Alvarenga, disse que o workshop em São Luís foi mais um dos compromissos assumidos e cumpridos pela direção do Sicoob Centroleste, visando sempre a qualidade na capacitação dos seus funcionários. Agradeceu a presença de todos, destacando a participação dos conselheiros de administração: José Heraldo Feitosa Barbosa (vice-presidente), Antônio Ronaldo de Sousa, José Orlando Barros Santos, Jânio Alves Coelho e Luzia Helena Fonseca Rezende, dos conselheiros fiscais: Diogo Lins de Oliveira (coordenador), Deyse Cristina Amorim Lopes e Antônio de Pádua da Silva Reis, das entidades parceiras: Sicoob Central Nordeste de João Pessoa-PB, Centro Corporativo Sicoob (CCS) de Brasília-DF, OCB Sescoop Maranhão, Seguradoras Mapfre e Porto Seguro.

A presidente do Sistema OCB Sescoop Maranhão, Aureliana Rodrigues Luz em sua mensagem, disse que é preciso “acreditar para que os objetivos sejam concretizados”, por isso ela acredita muito no Sicoob do Maranhão. Também o ex-diretor executivo do Sicoob Central Nordeste, Neilson Santos, deixou por vídeo sua palavra amiga e saudação pelos 15 anos de caminhada da cooperativa, promovendo justiça financeira aos quase 19 mil cooperados.

As palestras foram abertas pelo time do Sicoob Central Nordeste: Julyene Carneiro, especialista de negócios e Cilelle Alves, supervisora de Soluções Financeiras e Crédito, que apresentaram os cenários e perspectivas do Sicoob Centroleste. Durante o diálogo, elas falaram das cinco metas que devem ser trabalhadas para garantir o sucesso das oportunidades em 2023, da campanha “Liga Sicoob NE”, que conta como capitã do Sicoob Centroleste, a gerente de Suporte Organizacional, Karla Arruda Alves, e do Programa de Participação de Resultados (PPR), que garante premiações para as agências que cumprirem as metas de 2023.

Em seguida as consultoras de negócios do Centro Corporativo Sicoob (CCS), Lenice Lima da Silva e Liziane Lopes, falaram sobre os produtos “Sipag”, máquina de cartões que oferece Soluções Integradas de Pagamento para negócios que visam prosperar e crescer com benefícios e economia, e “Sicoobcard”, cartão feito de valores, e que foi criado para cooperar em todos os momentos. As representantes do CCS apresentaram aos responsáveis pelo desempenho dos produtos nas agências, o posicionamento do mercado, as oportunidades, além da troca de experiências.

VEJA MAIS FOTOS

7º Workshop de Metas e Negócios Sicoob 2023 1 de 33

No período da tarde, o representante da Mapfre no Maranhão, Rodrigo Rodrigues, e o coordenador comercial da área de cooperativas da Porto Seguro, Victor Romio, apresentaram a missão e o trabalho das seguradoras junto as cooperativas, reafirmaram o compromisso e parceira com o Sicoob Centroleste. Durante as apresentações houve sorteio de voucher e brindes para os funcionários.

Outro momento importante foi a Premiação das Agências em Destaque, que seguiu a seguinte ordem: Em sexto lugar, a agência Centro (São Luís) quinto, a agência de Arame; quarto, Presidente Dutra; terceiro, agência de João Paulo (São Luís); em segundo, a de Caxias; e em primeiro lugar, a agência de Chapadinha.

Após a entrega da premiação, mimos, lembranças e sorteios, a diretora executiva do Sicoob Centroleste, Maria da Paz Luz da Silva Marques e o diretor Organizacional e Riscos, Jadson Sales Lima, agradeceram a todos que contribuíram para realização do evento, destacando o pessoal da equipe de organização, que durante 90 dias trabalharam incansavelmente, caprichando nos mínimos detalhes para receber todos os participantes do workshop. Em suas falas, eles destacaram a importância do desempenho de cada colaborador, que fazem a diferença dentro das agências, contribuindo para o crescimento da cooperativa.

A programação também contou com a palestra master de Paul&Jack, empresário e CEO na Empresa Magic Business, a primeira agência de mágicos do Brasil. Mágico, formado pela Escola Kalman Mezei de Iluminismo em 1994, ganhou o Prêmio Julio Lipan de Excelência em Artes Mágicas em 2014. Em sua apresentação, de forma simples, divertida e cativante, graças ao uso do humor, teatro, e a mágica, Paul Friedericks, encantou a todos, com engajamento, inspiração e muita alegria.