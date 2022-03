Aposta de Grajaú ganha prêmio de R$ 74,6 mil na Lotofácil

Uma aposta de Grajaú, Maranhão, foi uma das 15 ganhadoras do prêmio de 1,5 milhões de reais do prêmio principal do concurso 2466 da Lotofácil, realizado nessa quarta-feira (10/03), no Espaço da Sorte em São Paulo.

A aposta mínima, de 15 números, que custa R$ 2,50 rendeu ao grajauense ou visitante, o prêmio no valor de R$ 74.680,51 (setenta e quatro mil seiscentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos) . Os números sorteados foram: 01 – 02 – 05 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25.

VEJA LISTA DAS CIDADES GANHADORA

Como jogar?

Para apostar na Lotofácil é preciso marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você na Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.