Desce Ivanda na Saúde, sobe Jairo na Câmara de Vereadores

Sem um anúncio oficial, a noite do popular dia da mentira, 1 de abril, foi marcada pela mudança tão especulada na pasta da Saúde do município de Grajaú.

O prefeito Mercial Lima de Arruda, trocou a secretária de Saúde, Ivanda Cortez, há 11 meses no cargo, pelo vereador de primeiro mandato, Luís Fernando da Saúde (MDB), eleito com 1.612 votos nas últimas eleições de 2020 (maior votação para o legislativo grajauense).

Como primeiro suplente, assume a vaga de Luís Fernando, o ex-vereador e atual secretário municipal de Esporte e Lazer, José Jairo (MDB), que obteve 823 votos (10 mais votado no pleito eleitoral).

A pergunta é: o que fará daqui pra frente Ivanda Cortez na gestão Mercial Arruda?

Aliados do governo municipal afirma que a dança das cadeiras feita pelo gestor municipal tem o objetivo de garantir votos para a eleição do filho Ricardo Arruda, secretario municipal de Administração até 31 de março de 2022, e que é pré-candidato a deputado estadual do Maranhão pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS).

E a gestão do Esporte grajauense? quem será o nome que Jairo indicará. Vamos espear.