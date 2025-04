Evento “Noite Delas” marca celebração ao Dia Internacional da Mulher

Na última quarta-feira (26.Mar.2025), o Comitê de Mulheres Cooperativistas do Sicoob Centroleste promoveu em parceria com a Associação de Mulheres Empreendedora de Grajaú (AMEG), o evento “Noite Delas” em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março no mundo inteiro.

O tema “Poderosa e feminina, encontre seu lugar de força na vida!”, foi desenvolvido pela terapeuta sistêmica, especialista em programação de crenças e saúde relacional, Lais Matozzo, de Barra do Corda-MA. Durante a palestra, apresentou alguns números sobre a realidade vivenciadas pelas mulheres brasileiras. Para ela, o corpo e a mente feminina não lidam de forma saudável com o processo de hipereficiência, foco constante em resultados. “A maior força da mulher é a capacidade de gerar, nutrir e cuidar, principalmente de outro ser humano. Quando essa virtude é esmagada existe um desequilíbrio na base fundamental da energia feminina, o que gera uma culpa avassaladora”, explicou.

Matozzo disse ainda que as mulheres estão vivendo uma crise histórica de relacionamentos disfuncionais pelo excesso de controle, e a inversão dos papéis dentro do relacionamento “a mulher deseja ser amada!”. Concluindo disse que uma mulher tem força, porque sabe escolher as prioridades do seu ciclo, com autoconhecimento, autocuidado e espiritualidade.

Esteve presente no evento, o presidente do Sicoob Centroleste, José Anerão Peres Alvarenga; que parabenizou as mulheres pela comemoração alusiva ao Dia Internacional das Mulheres, do apoio da cooperativa ao comitê de mulheres; e que a participação das mulheres nos diversos espaços da cooperativa é de grande importância para o crescimento e desenvolvimento do negócio.

A iniciativa contou com a participação especial da diretora Executiva do Sicoob e representante do Estado do Maranhão no Comitê Nacional “Elas pelo Coop”, Maria da Paz Luz da Silva Marques, que recentemente foi eleita secretária Nacional do Comitê no âmbito brasileiro; da coordenadora do Comitê de Mulheres do Sicoob Centroleste, Karla Arruda Alves; da presidente da Associação de Mulheres Empreendedora de Grajaú (AMEG), Auricélia Carvalho; do presidente da Associação comercial, industrial e Agropecuária de Grajaú (ACIG), Adairton Tozzo; da representante do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Grajaú); Luciana Macedo; do secretário Municipal de Industria e Comercio de Grajaú, José de Simas Lima; da representante do Poder Legislativo de Grajaú, vereadora Regina Mundoca.

Os dirigentes destacaram o forte apoio e compromisso de suas entidades com as causas defendidas por mulheres cooperadas, empresarias, empreendedoras e de negócios do município. Houve um consenso em relação à importância das iniciativas lideradas por mulheres na comunidade, e que o evento contribuiu para consolidar o Comitê de Mulheres Cooperativistas do Sicoob Centroleste e a AMEG, além de outras iniciativas locais. A relevância do evento foi enfatizada como um meio de impulsionar o protagonismo feminino no cooperativismo e no empreendedorismo.

