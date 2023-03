Filho de lavradores grajauenses é aprovado em direito na UEMA

Vitor Gabriel de Sousa Nascimento, de 21 anos, filho dos grajauense e lavradores Paulo Henrique de Araújo Nascimento (Vick) e Vitalina Mendes Sousa Nascimento, residente no povoado Ponto da Nega (distante 23Km da cidade de Grajaú), foi aprovado para curso de Direito no Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior (PAES 2022), fruto de esforço e dedicação do jovem.

Vitor Gabriel nunca deixou os estudos de lado. Porém, devido ao fato de o curso ainda não ser ofertado no município anos atrás, Vitor iniciou a formação de Ciências Humanas em outra faculdade. No entanto, atendendo as necessidades das comunidades dos municípios, a UEMA implantou a graduação de Direito no PAES 2022, na perspectiva de proporcionar novas oportunidades a Região Central do Estado.

“Sou filho de lavrador e, agora, vou ter a oportunidade de mudar a realidade dos meus pais, a minha e da minha família. Em primeiro lugar, agradeço ao apoio da minha família que sempre me incentivou a estudar. Essa aprovação é fruto de muita dedicação e me sinto muito feliz em gerar orgulho aqueles que sempre estiveram ao meu lado”, disse Vitor Gabriel.

De acordo com a madrinha Rosângela, a determinação do afilhado em mudar sua história de vida era visível desde muito novo. Para ela, Vitor será um excelente advogado.

“Falar do Vitor Gabriel não é muito difícil, pois ele sempre foi um menino dedicado, bom filho e eu, como madrinha, sempre vi a vontade dele em mudar de vida. Ele já está terminando o curso de Ciências Humanas e estamos muito felizes em ver ele entrando em um curso que sempre sonhou. Tenho certeza de que meu afilhado vai ser um bom profissional, tendo em vista que quando a pessoa faz aquilo que ama, sempre se destaca”, relatou a madrinha.

Com: Portal da UEMA