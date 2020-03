Na madrugada de uma quarta-feira (02/03/2011), o nível do Rio Grajaú subiu, e cerca de 30 famílias do bairro Trizidela ficaram desabrigadas.

Veja matéria completa e fotos da enchente do Rio Grajaú em 2011. Clique na notícia abaixo.

LEIA TAMBÉM

Na quinta-feira (03/03/2011), o nível do Rio Grajaú abaixou. As cerca de 30 famílias que ficaram desabrigadas por pouco mais de 24h começaram a voltar às suas casas por volta das 5h da manhã, para avaliar os prejuízos que tiveram com o transbordamento do Rio, limpar a casa e trazer seus móveis de volta.

Confira mais fotos da enchente no ano de 2011. Clique nas informações abaixo.