Os circuitos oficiais do Carnaval do Maranhão reuniram 700 mil pessoas nos cinco dias de festa em São Luís. O número equivale ao total de presentes nos circuitos Beira-Mar, Rio Bacanga, Madre Deus e Passarela do Samba.

“Fizemos, em 2020, o maior carnaval da nossa história, com centenas de milhares de pessoas participando. Obrigado a todos que ajudaram, em evento tão complexo. Parabéns aos artistas, grupos culturais e foliões. E peço desculpas por eventuais falhas. Sempre aprendemos com elas”, disse o governador Flávio Dino.

A novidade deste ano foi o Circuito Rio Bacanga, que levou três dias de festa para a região. Entre as atrações, estiveram Saia Rodada, Ávine Vinny e Mano Walter.

Mais uma vez, o Circuito Beira-Mar foi o local com o maior número de pessoas. As apresentações incluíram Margareth Menezes, Maria Rita, Cidade Negra e Zeca Baleiro.

Foram cerca de 300 atrações em todos os circuitos, entre cantores, bandas e grupos folclóricos da música, arte e cultura do Estado.

Festa nacional

A programação embalou não somente maranhenses, mas muita gente de fora. A folia no Maranhão já entrou para o calendário nacional. Para o francês Beltrand Landhauser, “foi uma [festa] irreverente, animada e muito diversa. Muito bom”.

Vinda de Recife para curtir o carnaval em São Luís, Arminda Portela Lima, 32 anos, se disse encantada com o que presenciou na festa, especialmente com a segurança. “Estou achando muito incrível, tranquilo, com muita paz e amor, sem violência. Um dos melhores carnavais que já aproveitei”, afirmou a turista.

Muita gente também veio do interior. Foi o caso do estudante Bruno Coelho, da cidade Magalhães de Almeida. Foi a primeira vez dele no carnaval em São Luís.

“Sempre tive o hábito de ficar no interior para brincar o carnaval. Estou achando fantástico. É uma coisa linda a cultura do Maranhão, [esse carnaval] é um dos mais lindos que existe no Brasil. Estou curtindo desde o pré-carnaval e amando demais tudo isso”, enfatizou.

