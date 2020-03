Segundo o secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, o caso do médico não vai entrar na lista de casos confirmados de coronavírus no Maranhão.

“Esse caso do médico a gente vai entrar em contado com ele hoje, para ver se ele precisa de alguma ajuda nossa. Ele é residente em São Paulo, trabalha em São Paulo e fez o teste lá. Ele viajou para Imperatriz para ficar com a família e recebeu o resultado já estando na cidade de Imperatriz. Nesse caso, o caso conta para São Paulo e não para o Maranhão. Mas a gente vai entrar em contato com ele e colocar a vigilância epidemiológica do estado à disposição, para caso ele precise de alguma coisa”, explicou Carlos Lula.

“Infelizmente vim pra cá no fim de semana, assintomático, e me ligaram ontem à noite. Eu mantive todos os cuidados como o uso de proteção individual, mesmo sendo um caso assintomático. Viajei utilizando máscara, álcool em gel e não estive compartilhando nada com ninguém. Tenho me mantido em quarentena e assim vou me manter pelos próximos 15 dias, como é orientado pelo Ministério da Saúde. Eu estou bem, como falei, assintomático”, explicou Luciano Danda, em uma postagem nas redes sociais.

