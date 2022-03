O Sicoob está em festa, sabe por quê?

Especialmente nesta data o mundo todo decidiu se unir para reconhecer e celebrar as conquistas femininas e tudo que promove equidade para as mulheres. Com elas, a força ganha sensibilidade e a sensibilidade ganha força. É isso que a gente chama de cooperar por um bem maior.

Parabéns a todas as mulheres!

#Mulher #woman #finanças #Sicoob #Cooperativa