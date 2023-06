Milhares de fiéis tomam as ruas na maior procissão de Corpus Christi de Grajaú

Grajaú celebrou na quinta-feira (08/06/2023) um dos maiores eventos de Corpus Christi de todos os tempos e um dos maiores de toda Diocese de Grajaú. O momento de fé contou com a presença do bispo diocesano de Grajaú, dom Rubival Cabral Britto, dos párocos das Paroquias: Nosso Senhor do Bonfim (Pe. Rafael Barbosa) e São José, São Francisco de Assis (Pe. Aminadab Nascimento e Pe. Artur Esposti), Nossa Senhora de Fátima (Pe. Rodolfo Alves), Área Pastoral Santa Clara (Pe. Rinaldo Fernandes), religiosas, agentes dos grupos, pastorais e movimentos, e milhares de fiéis.

A festa católica que busca celebrar o mistério da Eucaristia, teve como tema “Dai-lhes vós mesmo de comer”. Durante a Santa Missa na Igreja de São Francisco de Assis, bairro Canoeiro, foi lido o decreto do bispo diocesano que instituiu a “Solenidade do Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo entre todas as paroquias e área pastoral da cidade de Grajaú”.

Logo após a celebração do Corpo e Sangue de Jesus Cristo, comemoração foi instituída oficialmente pelo Papa Urbano IV no dia 8 de setembro de 1264, os fiéis grajauenses seguiram em procissão em direção a Cúria Diocesana, no bairro Cidade Alta; foram mais de 3 quilômetros de extensão pelas ruas: Av. Grajaú, Rua Felinto Santos (Canoeiro), Av. Amaral Raposo-BR-226 (Trizidela), Ponte de Cimento, Rua Salomão Barros, Rua Sirino Rodrigues, Rua São Paulo do Norte e Rua Sete de Setembro (Centro e Cidade Alta).

O tradicional tapete que enfeita e ornamenta as ruas por onde passa a procissão com o Santíssimo Sacramento foram feitos por voluntários dos grupos, pastorais e movimentos das paróquias; 200 metros na Av. Grajaú e Rua Felinto Santos, e 130 metros na Av. Getúlio Vargas (em frente à Igreja Catedral). Houve coleta de alimentos não-perecíveis que serão distribuídos aos irmãos carentes.

A festa de Corpus Christi (Corpo de Cristo em latim) tem por objetivo celebrar solenemente o mistério da Eucaristia – o Sacramento do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo.

Acontece sempre em uma quinta-feira, em alusão à Quinta-feira Santa, quando se deu a instituição deste sacramento. Durante a última ceia de Jesus com seus apóstolos, Ele mandou que celebrassem Sua lembrança comendo o pão e bebendo o vinho que se transformariam em seu Corpo e Sangue.

