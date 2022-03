Pré-candidato a deputado estadual é preso suspeito de difundir mensagens caluniosas contra a polícia civil de Grajaú e por posse ilegal de arma de fogo

Uma ação da Polícia Civil do Maranhão realizada na manhã desta quarta-feira (09/03/2022), resultou na prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Município de Grajaú e pré-candidato a deputado estadual, Joabe da Silva Rodrigues de Sousa, suspeito de difundir mensagens caluniosas contra policiais civis da cidade de Grajaú em agosto de 2021. LINK DA MATÉRIA

Segundo as investigações, o preso que é pastor evangélico, em suas divulgações, afirmava que os policiais civis da cidade recebiam propina.

As investigações policiais tiveram início após a Polícia Civil tomar conhecimento da publicação de falsas notícias contra a instituição de segurança que logo resultaram na identificação do autor das informações.

Durante o cumprimento do mandado judicial, foram localizadas duas armas de fogo na residência do pastor, sendo apreendida munição e o celular utilizado para divulgar as mensagens caluniosas contra os policiais civis Jorge Hilário e Ramon Davilon. LINK DA MATÉRIA

O indivíduo foi encaminhado para à Delegacia de Grajaú, sendo lavrada prisão em flagrante, posteriormente posto em liberdade após o pagamento da fiança arbitrada pelo delegado Regional de Barra do Corda que coordenou a operação, Daniel de Arruda Antunes.

Ouça aas explicações do delegado regional de Barra do Corda sobre a ação policial.

Com: Site da Polícia Civil do Maranhão