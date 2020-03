O Partido Patriota, legenda nº 51 do município de Grajaú-MA, realizou na manhã de sábado (07/03) no plenário da Câmara Municipal de Grajaú, a reunião com as suas novas lideranças municipais, com a participação do deputado federal e presidente do partido no Estado do Maranhão, Marreca Filho, que envio empossar o novo diretório municipal.

O evento foi conduzido pelo novo diretório municipal, na pessoa do seu presidente, o médico e secretário municipal de Saúde, Dr. Júlio Cesar Barros Pessoa; e contou com a presença de inúmeras personalidades como a do pré-candidato a prefeito e atual gestor municipal, Mercial Lima de Arruda; do vice-presidente do Patriota-MA, Dr. Luan Landim, do presidente da Câmara Municipal de Grajaú, vereador Dr. Eduardo José Ribeiro da Conceição, outros vereadores, secretários e assessores municipais, filiados, simpatizantes e convidados.

Durante as falas foram destacados as ações do Patriota no Maranhão, e o fortalecimento da sigla partidária nos municípios. Em Grajaú o evento político superou as expectativas segundo os seus organizadores.

O novo diretório, liderado por Dr. Júlio Cesar, traçou os planos de trabalho em vista das Eleições Municipais de 2020; a apresentou alguns pré-candidatos a vereadores, firmaram compromisso e apoio ao prefeito Mercial Lima de Arruda.

As várias filiações registradas durante o evento, mostra que o Patriota-51 é um dos partidos que mais crescerá no Estado do Maranhão, elegendo prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

Com informações: Blog de Olho em Grajaú