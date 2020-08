A Live da pré-candidata a prefeita de Grajaú, Simone Limeira (PCdoB), na noite desta sexta-feira (07/08), às 19h nas redes sociais no Facebook: Simone Limeira e no Instagram: @simonelimeiraa, contará com participação da diretora da Casa da Mulher Brasileira do Estado do Maranhão, Suzan Lucena.

Além do Projeto “Mulheres que amamos”, Simone e sua convida especial, debaterão sobre a Lei Maria da Penha, promulgada em 07 agosto de 2006; e sobre a Campanha Agosto Lilás, que tem por objetivo fomentar a discussão sobre o combate a violência contra a mulher. A conscientização é uma das formas necessárias, além da denúncia e punição cabível às autoridades competentes.

Nesta Live você conhecerá a história da Lei Maria da Penha, os tipos de violência contra a mulher no ambiente familiar, e quais os canais para denunciar. Faça a sua pergunta, tire suas dúvidas e participe.