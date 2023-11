Sicoob Criança, festa em comemoração do Dia da Criança acontece na Creche Tia Zuzu

Para celebrar o Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro, o Instituto de Cooperação, Desenvolvimento e Empreendedorismo (Intecoob) em parceria com o Sicoob Centroleste, promoveu a 11ª edição do Sicoob Criança, ano 2023 para os pequenos na manhã da sexta-feira (11/10/2023).

A festa contou com a participação da diretora executiva do Sicoob Centroleste, Maria da Paz Luz da Silva Marques; do diretor Organizacional e Risco, Jadson Sales Lima; do gerente da agência de Grajaú, Ueslen dos Santos Ferreira; do representante do Intecoob e do Instituto Sicoob no Nordeste, Guilherme França; dos funcionários do Sicoob, dos professores e colaboradores da escola beneficiada.

Os representantes do Sicoob Centroleste, agradeceram o empenho dos funcionários do Sicoob, dos professores, e da diretoria da escola, pela dedicação na organização e realização do momento de confraternização. Destacaram a cooperação dos sócios do Sicoob de Grajaú na doação dos brinquedos, e na disponibilidade para que a festa do dia das crianças acontece na escola beneficiada.

Ao falar para criançada, Guilherme França, que também a “Pessoa de Apoio Estratégico do Instituto Sicoob no Nordeste”, contou a história de “Caio que achou uma moedinha”, essa historinha faz parte do Projeto Moedinha do Instituto Sicoob, que de forma lúdica ensina as crianças a fazerem um orçamento, a poupar e fortalecer a autodisciplina, levando às famílias os conceitos de uma relação saudável com o dinheiro e com o consumo. No final cada aluno levou para casa um cofrinho do Sicoob.

A ação com entrega de brinquedos, brincadeiras, um saboroso lanche com cachorro-quente, bolos e sucos, aconteceu na Pré-escola Tia Zuzu, localizada no Conjunto Habitacional Joana Batista que reuniu 300 alunos dos turnos matutino e vespertino.

Para a coordenadora pedagógica, Maria de Lourdes Martins dos Santos, o evento foi um momento único, pelo fato de um banco promover uma festa, e seus membros estarem presentes, brincando e festejando junto das crianças.

Eliete de Oliveira Silva, gestora da escola, disse que desde quando a escola funcionava em casa alugada no bairro Quem Dera, já havia solicitado a realização do Sicoob Criança na Tia Zuzu, e que este ano graças a Deus, a escola tinha sido atendida. “Agradecemos ao Sicoob por essa linda festa, e que eles continuem fazendo a alegria das crianças; e que outras escolas e instituições carentes sejam também beneficiadas”, pontuou.

Sobre a pré-escola Tia Zuzu

Até abril deste ano funcionava em casa alugada no bairro Quem Dera; hoje conta com prédio próprio no Conjunto Habitacional Joana Batista; atendendo 314 alunos nos turnos matutino e vespertino do território Oneides Miranda (bairros: Joana Batista, Quem Dera e Vila São Pedro). A pré-escola conta com uma equipe de 43 funcionários, sendo eles 25 professores. Antes a escola atendia 136 crianças, contava com 8 professores e mais 11 funcionários nas demais áreas de serviço escolar.