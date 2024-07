Comitê de Mulheres Cooperativistas do Sicoob Centroleste promove Chá da Tarde Especial do Mês da Mães

Com o tema “Sua Rotina Merece uma pausa”, o Comitê de Mulheres Cooperativistas do Sicoob Centroleste promoveu nas cidades de Sitio Novo, Grajaú, Barra do Corda e Formosa da Serra Negra, o Chá da Tarde Especial do Mês das Mães, paras as mulheres cooperadas, empresarias, empreendedoras e de negócios destes municípios.

O evento contou com palestrantes mulheres que apresentaram teorias e práticas da necessidade da “pausa” para melhorar a saúde, a produtividade e o bem-estar no dia a dia. “A vida necessita de pausas. Pausas são importantes e necessárias. É como recarregar as energias, é como adicionar combustível e continuar o caminho. Quando nos permitimos pausar é possível refletir como estamos construindo nossa vida, nossos caminhos.”, destacaram as palestrantes.

Em Sitio Novo, o evento contou a palestra da nutricionista Anna Carmem Sousa Sales Lima; em Grajaú a conversa foi conduzida pela missionária Regiane Farias da Silva da Comunidade Boa Nova, da Vila San Mariano, que tem a missão de acolher pessoas em situação de dependência química; na cidade Barra do Corda, as mulheres presentes ouviram os conselhos da terapeuta sistêmica, especialista em programação de crenças e saúde relacional, Lais Matozzo; e em Formosa da Serra Negra, o Chá da Tarde teve a participação e experiência da psicóloga, Letícia Silva.

Karla Arruda Alves, coordenadora do Comitê de Mulheres, destacou o sucesso do Chá da Tarde Especial do Mês das Mães, em todas as cidades; agradeceu a resposta positiva de todas as mulheres que prestigiaram o evento; parabenizou suas companheiras do Comitê; o gerente da agência do Sicoob de Grajaú Ueslen Ferreira e sua equipe, como também as gerentes do Sicoob de Sitio Novo, Ana Alice; Barra do Corda, Fabiana dos Santos, e Formosa da Serra Negra, Andressa de Carvalho, juntamente com suas equipes que se empenharam na realização da comemoração; lembrou da finalidade do comitê “Ele, é uma ferramenta, para que juntas possamos fazer de nossa cooperativa uma cooperativa mais forte; um espaço voluntário constituído por mulheres associadas, funcionárias, esposas ou filhas solteiras de associados, para vivenciar os princípios e valores cooperativistas por meio da formação técnica e humana, sem diferenciação de atendimento com relação às demais cooperadas ou consumidoras”.

O diretor Organizacional e Riscos do Sicoob Centroleste, Jadson Sales, que marcou presença nos eventos de Grajaú e Formosa da Serra Negra, falou em nome do presidente do Sicoob Centroleste, José Anerão Peres Alvarenga; parabenizou as mulheres pela comemoração alusiva ao Dia das Mães; do apoio da cooperativa ao comitê de mulheres; e que a participação das mulheres nos diversos espaços da cooperativa é de grande importância para o crescimento e desenvolvimento do negócio.

A diretora Executiva do Sicoob e representante do Estado do Maranhão no Comite Nacional “Elas pelo Coop”, Maria da Paz Luz da Silva Marques, disse que o momento era de gratidão; pela realização do evento, pelo acolhimento e participação das mulheres na primeira ação promovida pelo Comitê de Mulheres Cooperativistas do Sicoob Centroleste; falou da importância do tema do Chá da Tarde “Sua Rotina Merece uma pausa”, para o crescimento pessoal de cada mulher, de cada mãe presente. Agradeceu o apoio do Conselho de Administração do Sicoob, na pessoa do presidente Anerão; a dedicação das mulheres voluntarias da cooperativa que estão conduzindo o comitê local de mulheres.

Na ocasião foram apresentadas as mulheres voluntárias, as pioneiras do Comitê de Mulheres Cooperativistas do Sicoob Centroleste, a finalidade e responsabilidade do comitê na interação com a comunidade, e com a difusão do cooperativismo.

Coordenadora: Karla Arruda Alves, de Grajaú.

Vice coordenadora: Andressa de Carvalho Santos Pacheco, de Formosa da Serra Negra.

Secretária Executiva: Odara Duarte Belém Pinheiro, de Grajaú.

Secretária Suplente: Cyntia Bandeira Jorge, de Grajaú.

Secretária de Comunicação: Ana Alice Leda de Arruda, de Sítio Novo.

Secretária de Comunicação Suplente: Daniela Rodrigues da Silva, de Arame.

Secretária de Marketing: Fabiana dos Santos Ferreira, de Barra do Corda.

Secretária de Articulações Parlamentares: Deyse Cristina Amorim Lopes, de Barra do Corda.

Ao final houve entrega de lembrancinhas para as palestrantes, e sorteio de brindes para as mulheres presentes.

SITIO NOVO

A tarde de alegria e reconhecimento no dia 22 de maio, contou com as presenças de belíssimas mulheres que prestigiaram o primeiro evento realizado pelo comitê. O evento que aconteceu na Churrascaria Serra da mangaba teve a animação dos artistas da terra, Antonielson e Sarah; a pastora Arinalda conduziu o momento de oração. Durante o chá, a presidente da Comissão das Mulheres do Agro de Sítio Novo, Gildene Gomes de Sousa; e a cooperada do Sicoob e primeira-dama do município, Janete Martins da Silva Rodrigues, destacaram a importância do evento para fortalecer o trabalho de todas as mulheres de Sítio Novo.

GRAJAU

A tarde comemorativa aconteceu no dia 24 de maio no auditório da sede do Sicoob, no centro de Grajaú. Após a acolhida, o momento espiritual e de louvor a Deus envolveu as mulheres presentes. Laura Luana e Rogerio Gomes, entoou lindas canções de louvor; algumas falas de agradecimento e motivação dos diretores do Sicoob Centroleste antecedeu a apresentação das membras do Comitê de Mulheres Cooperativistas. O evento contou também com a presença de representantes do Grupo de Mulheres Empreendedora de Grajaú (MEG). Durante o coffe break, o cantor da terra, Giliard Lopez, fez animação, cantando o melhor da MPB.

BARRA DO CORDA

O Chá da Tarde Especial do Mês das Mães de Barra do Corda, foi realizado nas dependências da agência no dia 28 de maio, e contou com a presença de várias mulheres empreendedoras do município, entre elas, da presidente da Associação Comercial Agrícola e Industria de Barra do Corda (ACAIBC), Maria Dinair Lopes; e mulheres associadas ao Sicoob. Durante as apresentações, a conselheira fiscal do Sicoob Centroleste, Deyse Cristina Amorim Lopes, falou da importância do evento para o fortalecimento do Comitê de Mulheres Cooperativistas, do qual ela é a secretária de Articulações Parlamentares. A gerente da agência do Sicoob de Barra do Corda, e secretária de Marketing do Comitê, Fabiana dos Santos Ferreira, externou sua alegria e agradeceu a presença de todas as mulheres que aceitaram o convite para participarem da comemoração. O evento foi animado pelo cantor da terra, Luciano Ricardo.

FORMOSA DA SERRA NEGRA

A sede da agência do Sicoob em Formosa da Serra Negra foi o palco do Chá da Tarde Especial do Mês das Mães no dia 31 de maio; o evento teve a animação dos cantores Laura Luana e Rogerio Gomes, que também são funcionários do Sicoob. Satisfação e agradecimentos pelo sucesso na realização da primeira ação do Comitê de Mulheres Cooperativistas do Sicoob Centroleste foi unanime entre as mulheres participantes; a gerente do Sicoob de Formosa e vice coordenadora do Comitê, Andressa de Carvalho Santos Pacheco, disse que a mulher formosense estava de parabéns pelo sim, ao aceitar o convite para participar do chá da tarde; outras mulheres, associadas, funcionárias, e empresarias locais, deixaram também, uma palavra de apoio e agradecimento.

