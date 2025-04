IFMA de Grajaú desenvolve aplicativo para compreensão da Língua indígena Guajajara

A língua Tentehar, também conhecida como Guajajara, é uma língua indígena da família Tupi-Guarani, falada no Maranhão e uma das mais utilizadas no Brasil. Dando início ao mês de abril que comemora no dia 19 Dia dos Povos Indígenas, Instituto Federal do Maranhão (IFMA) obteve, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o registro do software Zane Ze’ge – aplicativo desenvolvido no Campus Grajaú para facilitar o aprendizado de termos e expressões do idioma. A ferramenta reforça a preservação da cultura indígena em um momento dedicado à valorização das origens brasileiras.

O aplicativo – que se originou de projeto que contou com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão (FAPEMA) – vai auxiliar estudantes e professores da educação básica a acessarem, de forma prática, informações, termos e expressões da Língua Tentehar – Guajajara sem a necessidade de dicionários físicos ou sites da internet. O programa também contribui para alcançar os objetivos da lei nº 11.645/2008, que institui o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas.

O sistema foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar composta por estudantes dos cursos técnicos em Informática e Administração, por técnicos administrativos e professores das áreas de Sociologia, História e Informática.

Por enquanto o aplicativo está disponível para os desenvolvedores e pesquisadores, mas a inclusão nas plataformas para download já está prevista na próxima etapa do projeto. “Nas próximas versões esperamos trazer mais termos e expressões e também disponibilizar áudio”, destacou o coordenador do projeto e professor de sociologia, Charles dos Santos.

“Foi uma experiência de muita parceria e aprendizado, em que trabalhamos em conjunto com integrantes do Núcleo Indígena do campus e com estudantes que são Tentehar – Guajajara”, afirma Charles. “Aprendemos muito sobre linguagem, costumes e tradições do Povo Tentehar – Guajajara e ver que professores e estudantes da região e do Maranhão sentem a necessidade de ferramentas tecnológicas que auxiliem nesse processo de conhecimento das línguas indígenas”, destacou.

Para Alexssandra Regina Lopes Guajajara Silva, coordenadora do Núcleo Indígena do Campus Grajaú, a participação do Núcleo foi fundamental em todo o processo de desenvolvimento do aplicativo. “Atuamos desde a ideia até a validação do conteúdo, sempre em diálogo com os professores envolvidos no projeto”, mencionou. “Essa parceria garantiu que o aplicativo refletisse de forma fiel à cultura, a língua e as necessidades dos povos indígenas da nossa região”, prosseguiu.

O núcleo realizou a escuta dos estudantes e lideranças das comunidades, o que contribuiu para tornar o aplicativo mais representativo e funcional. “Eu, como indígena, vejo esse projeto como um marco para a valorização da nossa língua e cultura”, avaliou Alexssandra. “Os alunos indígenas participaram ativamente do processo, contribuindo com palavras, expressões e reflexões importantes para a construção do glossário Zane Ze’eg e foi muito bonito ver o envolvimento deles, sentindo-se representados e protagonistas dessa iniciativa”, destacou. “Todo o trabalho foi construído com escuta, respeito e diálogo, fortalecendo nossa identidade e mostrando que nossa língua também pode ocupar os espaços tecnológicos”, prosseguiu.