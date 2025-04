Evento “Noite Delas” marca celebração ao Dia Internacional da Mulher

No dia 26 de março de 2025, o Comitê de Mulheres Cooperativistas do Sicoob Centroleste promoveu em parceria com a Associação de Mulheres Empreendedora de Grajaú (AMEG), o evento “Noite Delas” em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março no mundo inteiro.

Cerca de 200 mulheres participaram da celebração que aconteceu no auditório da sede da cooperativa Sicoob, localizada na Rua Frei Benjamin de Borno, nº 55, no Centro de Grajaú-MA.

O tema “Poderosa e feminina, encontre seu lugar de força na vida!”, foi desenvolvido pela terapeuta sistêmica, especialista em programação de crenças e saúde relacional, Lais Matozzo, de Barra do Corda-MA. Durante a palestra, apresentou alguns números sobre a realidade vivenciadas pelas mulheres brasileiras. Para ela, o corpo e a mente feminina não lidam de forma saudável com o processo de hipereficiência, foco constante em resultados. “A maior força da mulher é a capacidade de gerar, nutrir e cuidar, principalmente de outro ser humano. Quando essa virtude é esmagada existe um desequilíbrio na base fundamental da energia feminina, o que gera uma culpa avassaladora”, explicou.

Matozzo disse ainda que as mulheres estão vivendo uma crise histórica de relacionamentos disfuncionais pelo excesso de controle, e a inversão dos papéis dentro do relacionamento “a mulher deseja ser amada!”. Concluindo disse que uma mulher tem força, porque sabe escolher as prioridades do seu ciclo, com autoconhecimento, autocuidado e espiritualidade.

Esteve presente no evento, o presidente do Sicoob Centroleste, José Anerão Peres Alvarenga; que parabenizou as mulheres pela comemoração alusiva ao Dia Internacional das Mulheres, do apoio da cooperativa ao comitê de mulheres; e que a participação das mulheres nos diversos espaços da cooperativa é de grande importância para o crescimento e desenvolvimento do negócio.

A iniciativa contou com a participação especial da diretora Executiva do Sicoob e representante do Estado do Maranhão no Comitê Nacional “Elas pelo Coop”, Maria da Paz Luz da Silva Marques, que recentemente foi eleita secretária Nacional do Comitê no âmbito brasileiro; da coordenadora do Comitê de Mulheres do Sicoob Centroleste, Karla Arruda Alves; da presidente da Associação de Mulheres Empreendedora de Grajaú (AMEG), Auricélia Carvalho; do presidente da Associação comercial, industrial e Agropecuária de Grajaú (ACIG), Adairton Tozzo; da representante do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Grajaú); Luciana Macedo; do secretário Municipal de Industria e Comercio de Grajaú, José de Simas Lima; da representante do Poder Legislativo de Grajaú, vereadora Regina Mundoca.

Os dirigentes destacaram o forte apoio e compromisso de suas entidades com as causas defendidas por mulheres cooperadas, empresarias, empreendedoras e de negócios do município. Houve um consenso em relação à importância das iniciativas lideradas por mulheres na comunidade, e que o evento contribuiu para consolidar o Comitê de Mulheres Cooperativistas do Sicoob Centroleste e a AMEG, além de outras iniciativas locais. A relevância do evento foi enfatizada como um meio de impulsionar o protagonismo feminino no cooperativismo e no empreendedorismo.