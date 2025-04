Sicoob Centroleste realiza Assembleia Geral Ordinária 2025 Digital

A tradicional Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Cooperativa Sicoob Centroleste para reafirmar o compromisso do Sicoob de manter a transparência com a comunidade e com os associados, aconteceu no dia 10 de março de 2025 de forma semipresencial na sede da cooperativa, localizada na Rua Frei Benjamin de Borno, nº 55, no Centro de Grajaú-MA.

Na abertura, o presidente do Conselho de Administração e sócio fundador da cooperativa, José Anerão Peres Alvarenga, lembrou dos avanços e resultados positivos alcançados desde o início da cooperativa. Disse que o propósito é trazer cada vez mais, bons negócios e boas soluções financeiras para os associados. Destacou a importância da confiança dos associados e o empenho da equipe para alcançar os resultados financeiros e sociais.

As 24 agências do Sicoob Centroleste, espalhadas por 20 cidades do Maranhão, realizaram pré-assembleias; mais de 800 cooperados participaram e votaram utilizando o aplicativo Moob Web do Sicoob, a prestação das contas do exercício de 2024; a destinação do resultado do exercício 2024; a atualização da Política de Remuneração dos Administradores, prevendo o valor global para pagamento dos honorários, cédulas de presença, gratificações e/ou benefícios; aprovação da atualização da Política de Governança Corporativa; da Política de Sucessão dos Administradores, e da Política de Controles Internos.

35 dos 37 delegados que representam todos os cooperados da Centroleste, se reuniram na AGO de forma semipresencial, e reafirmaram a decisão tomadas pelos cooperados nas pré-assembleias, aprovando as pautas apresentadas.

Durante a prestação de contas da Sicoob Centroleste, o diretor Organizacional e Risco, Jadson Sales, apresentou números que destacam o desempenho positivo da cooperativa ao longo de 2024. Os principais destaques incluem:

Crescimento dos ativos totais: A Centroleste registrou um crescimento de 49,56% em seus ativos totais, demonstrando uma expansão significativa de suas operações e recursos.

Capital social: O capital social da cooperativa atingiu a marca de 75,7 milhões, indicando a solidez financeira da instituição e a confiança dos cooperados.

Distribuição de resultados: Os 24.605 associados da Centroleste receberam 100% do valor disponível para rateio em suas contas de capital, totalizando 5,2 milhões. Essa distribuição demonstra o compromisso da cooperativa em compartilhar os resultados com seus membros.

Esses números refletem o crescimento e a saúde financeira da Sicoob Centroleste, bem como o compromisso da cooperativa em oferecer serviços de qualidade e benefícios aos seus associados.

O Conselho Fiscal coordenado pelo conselheiro Diogo Lins deu parecer favorável, e recomendou que os documentos da prestação de contas do exercício de 2024 fosse aprovado pelos delegados na AGO 2025.

As pautas sobre a atualização das políticas de Remuneração dos Administradores, Governança Corporativa; Sucessão dos Administradores, e Controles Internos, foram conduzidas pela diretora Executiva, Maria da Paz, que explicou o contexto do assunto já tratado no Sicoob Centroleste nas AGO de 2023 e 2024.

No final do evento o presidente do Sicoob Centroleste, Anerão Alvarenga agradeceu a participação dos associados, lembrou que a AGO é um momento muito importante de transparência e conhecimento sobre as ações da cooperativa, e de reafirmar o compromisso do associado no centro das decisões.

Participaram também, o vice-presidente do Sicoob Centroleste, José Heraldo, os conselheiros de administração Antonio Ronaldo e Orlando Barros; e a gerente de Suporte Organizacional, Cinthya Bandeira, que conduziu o processo de votação da AGO 2025.

Agências do Sicoob Centroleste