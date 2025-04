UFMA Grajau divulga edital para preenchimento de vagas ociosas no primeiro semestre de 2025

A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) anunciou a abertura do Processo Seletivo Simplificado para Preenchimento de Vagas Ociosas no primeiro semestre letivo de 2025. O edital nº 95/2025-PROEN visa ocupar vagas remanescentes dos cursos de graduação presenciais, não preenchidas pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU).

Inscrições e Público-Alvo

O processo destina-se a estudantes que concluíram o Ensino Médio e que fizeram ENEM entre o ano de 2010 a 2024 e que não estejam atualmente matriculados em cursos de graduação presencial ou a distância da UFMA. As inscrições serão gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio da página oficial: https://ociosas.ufma.br, no período de 24 a 28 de abril.

Vagas Disponíveis – Centro de Ciências de Grajaú

Os cursos do Centro de Ciências de Grajaú disponibilizam as seguintes vagas:

Ciências Humanas/Geografia – 31 vagas

Ciências Naturais/Química – 32 vagas

Apoio ao Candidato

Para facilitar o processo de inscrição, o Centro de Ciências de Grajaú oferecerá suporte aos interessados, disponibilizando computadores para aqueles que não tenham acesso à internet. A UFMA recomenda que os candidatos acompanhem todas as atualizações na página oficial: https://portalpadrao.ufma.br.

Essa é uma excelente oportunidade para ingressar no ensino superior e aproveitar as vagas remanescentes da UFMA. Não deixe de conferir o edital completo e garantir sua inscrição dentro do prazo!