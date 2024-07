2º Sicoob Saúde da Centroleste; em Grajaú ação é marcada por corrida e caminhada

Promoção de saúde e qualidade de vida através da prática de atividades esportivas é o objetivo do Sicoob Saúde, incentivado pelo Sicoob Centroleste para que todos os seus funcionários valorizem o bem-estar físico. No último sábado (15.Jun.2024) em Grajaú, uma corrida e caminhada nas categorias masculino e feminino marcou a ação do 2º Sicoob Saúde.

“A segunda edição do Sicoob Saúde com o tema “Movimente-se”, abrange as 24 agências do Sicoob Centroleste; as equipes de funcionários realizaram atividades esportivas que garantam o bem-estar e o investimento na saúde de todos”, explicou Ana Cleide, coordenadora do evento em Grajaú.

O Presidente do Sicoob Centroleste, José Anerão; a Diretora Executiva, Maria da Paz; e a Gerente de Suporte Organizacional, Karla Arruda, também participaram da competição e parabenizaram todos os funcionários que acolheram a proposta de estímulo a uma vida saudável; destacaram que os principais atrativos do evento, ‘a corrida e a caminhada’, foram a grande festa para promover a saúde, e que as premiações foram um estímulo para a competição saudável entre os funcionários e que esse momento é muito importante, pois visa estimular a prática de esporte e contribui para uma vida mais saudável. Reforçando que a Cooperativa Sicoob Centroleste apoia a iniciativa e promoção da saúde e bem-estar de seus funcionários.

Com início às 6 horas, os corredores realizaram o percurso de 3 km na Avenida principal do Loteamento Frei Alberto Beretta. No encerramento, medalhas e prêmios foram entregues para os ganhadores.

Conheça os ganhadores de cada modalidade e os patrocinadores

Em primeiro lugar na corrida masculina, Rogerio Nascimento, ganhou uma Picanha doado pelo Valdiran; o segundo lugar foi para Israel Aves, que ganhou um Kit Natura, doado pela Gessilene; e em terceiro, Dr. Paulo Roberto Marques, levou para casa Ovos Caipira, doado pelo gerente do Sicoob, Ueslen Ferreira.

Na corrida feminina, Cyntia Jorge, foi a grande vencedora, o prêmio do 1º lugar foi uma Picanha doado pelo Sicoob; o 2º lugar foi para Deborah Dalylla, ela ganhou um Banho de lua + esfoliação, doada pela Vanderleia Jorge Estética Avançada; e no 3º lugar, Maria da Paz, que ganhou uma Escova de cabelo, doada pela Layane Rodrigues Studio hair.

Já na caminhada categoria masculina e feminina, as mulheres passaram os homens para trás e venceram a modalidade. Ana Cleide e Maiana empataram na primeira colocação, elas dividiram o prêmio de um Vale de combustível no valor de 100 reais, doado pelo Posto Canoeiro; em 2º lugar, Mileuma Nascimento, ganhou um saco de cimento, doado por Manasseis construções; e em terceiro, Fernanda Ferreira, que ganhou Macaxeiras, doada por Ueslen Ferreira.

Ainda houve prêmios para os participantes que chegaram em último lugar. Em clima de descontração e muita alegria foi entregue o troféu abacaxi como homenagem por não terem desistido do desafio e estímulo para a continuidade da prática de atividade físicas, ficando o desafio de uma melhor colocação para o próximo evento “Sicoob Saúde.”

A emoção também fez parte do evento; a diretora executiva do Sicoob, Maria da Paz, homenageou a colaboradora Talyta Maria, que por meses se preparou para a competição, mas devido a uma torção em seu tornozelo no dia do evento não pode participar competindo e ainda assim marcou presença, organizando e incentivando todos os competidores. Talyta Maria, não esperava por essa homenagem e foi as lágrimas agradecendo a sensibilidade e carinho de Maria da Paz em homenageá-la e ceder o prêmio a ela.

O momento mais esperado do evento, um delicioso café da manhã, foi marcado por muita alegria, música e confraternização entre todos.