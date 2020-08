“Precisamos mudar os rumos da nossa querida Grajaú, implementando novas ideias, por meio de sangue novo, muito trabalho, compromisso e dedicação”, disse a pré-candidata do PCdoB à Prefeitura Municipal de Grajaú, Simone Limeira, ao abrir o encontro com pré-candidatos do Partido Comunista do Brasil em Grajaú.

O evento que contou com a presença do advogado eleitoralista e vice-presidente estadual do PCdoB, Dr. Egberto Magno, que ministrou a palestra do encontro que discutiu as mudanças ocorridas na legislação eleitoral e a conduta dos pré-candidatos no pleito 2020.

Egberto disse que pré-campanha é um momento decisivo para que os candidatos organizem suas bases, observando o regramento, e mobilizem os filiados para participarem da convenção que irá aprovar as candidaturas. Destacou a importância de Simone Limeira no grupo político do governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino.

“Estamos aqui para trazer o abraço e a solidariedade do grupo político da companheira Simone Limeira, que tem um grande prestigio do governador do Maranhão, Flávio Dino; do presidente estadual do PCdoB, deputado federal Márcio Jerry; e do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto, além de uma vasta experiência política no município de Grajaú, e também administrativa, ocupando um cargo relevante na administração da assembleia estadual”, comentou.

Durante o encontro os pré-candidatos a vereadores destacaram as mudanças que o Maranhão está vivendo nos últimos anos, e apresentaram as necessidades de Grajaú entrar na era do desenvolvimento e da participação social com Simone prefeita do município.

Para o vereador do PCdoB, Roldão do Alto Brasil, o encontro com o vice-presidente do PCdoB estadual, ajuda a fortalecer a partido e o projeto político no município. “Tenho certeza de que teremos bons frutos deste momento, pois discutimos sobre a unidade que deve haver na política, por meio da articulação, entendimento e grupo”, ressaltou.

As conferências municipais eleitorais acontecerão entre os dias 31 de agosto e 16 de setembro. A campanha inicia, oficialmente, no dia 27 de setembro. O encontro do eleitor com às urnas será dia 15 novembro.