De acordo com lideranças indígenas da região, Zezico Guajajara havia saído pela manhã para fazer compras e, por volta do meio-dia, foi encontrado morto por índios com perfurações de bala pelo corpo. Os índios alegam que ele vinha recebendo ameaças de morte por conta de conflitos internos na aldeia.

O indígena trabalhava como diretor do Centro de Educação Escolar Indígena Azuru e era uma grande liderança em defesa dos direitos dos índios e contra crimes ambientais. Ele chegou a formalizar algumas denúncias sobre ‘atos de violência’ praticados por outros indígenas dentro da Aldeia Zuituá para a Fundação Nacional do Índio (Funai) e para Polícia Federal (PF).

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB) se manifestou na tarde desta terça-feira (31) sobre a morte do líder indígena. Por meio de uma rede social, Dino lamentou o crime e disse que o estado está à disposição para auxiliar o governo federal na segurança das terras indígenas.

O coordenador do Conselho Indigenista Missionário (CIMI), Giderlan Rodrigues da Silva, lamentou a morte do líder Guajajara e afirmou que o órgão vai cobrar e acompanhar a investigação para pedir a punição dos responsáveis junto as autoridades competentes. Além disso, ele pediu a proteção das terras e dos povos indígenas que vivem no Maranhão.

A Pastoral Indigenista da Diocese de Grajaú publico notar de pesar pela morte do indígena. Veja nota abaixo:

A Pastoral Indigenista da Diocese de Grajaú com profundo pesar lamenta o falecimento de Zezico Rodrigues Guajajara, assassinado hoje, dia 31.03.20 na Terra Indígena Araribóia.

Zezico, liderança Indígena e era professor da rede pública estadual e diretor do Centro de Educação Escolar Indigena Azuru, no município de Arame.

Nos unimos em solidariedade a dor e ao sofrimento dos Povos Indígenas, em especial, da Terra Indigena Araribóia e pedimos as autoridades competentes Justiça.

Que seja investigado, e não seja mais um crime impune.

Diocese de Grajaú

Pastoral Indigenista