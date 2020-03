Através de sua conta no Twitter, o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, anunciou na noite desta terça-feira (24) que o Maranhão descartou mais 10 casos suspeitos do novo coronavírus e mantém os 8 casos confirmados. Todos os caos estão na capital e até o momento nenhum foi confirmado no interior do estado.

🚨ATENÇÃO🚨O Laboratório Central de Saúde Pública do Maranhão (Lacen-MA) #DESCARTOU mais 10 casos suspeitos de Covid-19. Mantemos 8 casos #confirmados. Boletim em instantes no site https://t.co/rgShxwVix7 #ficaemcasa — Carlos Eduardo Lula (@carloselula) March 24, 2020

Segundo a SES, todos os casos confirmados até agora não apresentam sintomas graves e estão em isolamento domiciliar. Todos estão sendo monitorados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde (CIEVS).