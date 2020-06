A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Leste e Norte Maranhense (Sicoob Centro Leste e Norte Maranhense), tem em seu DNA, o cooperativismo e a solidariedade, e neste tempo de pandemia do novo coronavírus, promoveu juntos com seus cooperados, uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis para atender as famílias que estão sendo impactadas por conta do Covid-19, e encontram-se em situação de vulnerabilidade nas cidades onde a cooperativa atua. Além da preocupação com a contaminação pelo vírus, a fome também se tornou uma das consequências da pandemia em função dos reflexos negativos causados na economia.

A campanha nasceu motivada pelos membros do Conselho de Administração da instituição, que decidiram mobilizar seus cooperados, os que pudessem ajudar e quisessem participar. Os donativos foram entregues nas agências na área de abrangência do Sicoob Centro Leste e Norte Maranhense. A distribuição dos alimentos arrecadados aconteceu nas cidades onde se originou as doações, por meio de entidades que atuem na área de assistência social em cada localidade, escolas e comunidades.

Sobre a campanha em Grajaú, o presidente do conselho de administração do Sicoob, José Anerão Peres Alvarenga, disse que a ação solidária que distribui cestas básicas e máscaras de proteção as famílias carentes dos bairros Expoagra, Frei Alberto Beretta e Canoeiro; do povoado Alto Brasil, das entidades sociais São Marino e Vicentinos; e para as famílias das crianças que fazem parte do Projeto Social do Sicoob ‘Música na Escola’, tem como objetivo, levar a mensagem de solidariedade da cooperativa, a de esta próximo as pessoas, partilhando com elas, os momentos bons e os momentos difíceis.

“Queremos agradecer a colaboração generosa de todos que abraçaram essa ação solidária, nossos cooperados, colaboradores; as lideranças das comunidades; das escolas onde o Sicoob já promoveu alguma ação solidaria; dos responsáveis das entidades de assistência social, que juntos, mapearam as famílias que mais precisavam dessa ajuda neste momento difícil”, lembrou Anerão.

Máscaras

Junto com a entrega das cestas básicas foram distribuídas máscaras, com a finalidade de conscientizar as pessoas da necessidade de usar a máscara para sua proteção, evitando a transmissão do coronavírus e possíveis mortes.

Ações que auxiliam os cooperados durante a pandemia

Conscientes que esse tempo de pandemia vai demorar um pouco, mas que vai passar, o Sicoob Centro Leste e Norte Maranhense tomou algumas medidas para reduzir este impacto na vida de seus cooperados.

Como primeiro passo, foi anunciada a reestruturação de suas operações e linhas de crédito, com prorrogação de prazos; promovendo uma maior flexibilidade para que os cooperados viabilizem o pagamento de seus vencimentos

“Estamos acompanhando o dia a dia do nosso cooperado, por isso montando estratégias que implícita a essência do cooperativismo financeiro do Sicoob. Temos que nos manter unidos para sair o mais rápido possível desse período de incertezas”, comentou o presidente Anerão.

Veja fotos da distribuição dos alimentos

