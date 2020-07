Nascido em frente as correntezas do rio Mearim em Bacabal-MA, o poeta, cantor e compositor, membro da Academia Grajauense de Letras e Artes, Luís Carlos Pinheiro, 57 anos, moldado nas margens do rio Grajaú, apresenta aos grajauenses, aos maranhenses, e a todos os amantes da boa leitura, o livro cultural Conversa de Botecos, “Causos e Contos”, uma obra que revela uma grande riqueza grajauense, assim afirma o jornalista Francisco Matias que diagramou e fez o projeto gráfico do livro.

“Para mim essa obra está alicerçada em vários pilares, entre eles o mais importante, a amizade do autor pela cultura, música e arte em sua infinita plenitude”, comentou.

Para o grande apoiador Marcos Cortez, cantor e compositor, Conversa de Boteco “Causos e Contos”, é um registro dos acontecimentos que precisam ficar como legado às gerações posteriores. “Relatados pelo poeta andarilho Luís Carlos Pinheiro, sem dúvida é mais um momento importante onde o espírito de ‘Grajauzidade’ se manifesta em esplendor. Valorizem nossa arte e valorizem nossa cultura”, lembrou.

Há obra apresenta conta histórias e estórias que imortalizam grandes personalidades nas áreas da política, do comércio, da indústria, da embarcação, do folguedo. Resgata a história dos carnavais, dos festivais de música, do bumba-boi, entre outras manifestações culturais. “Por último, Luis Carlos Pinheiro traça um roteiro turístico de Grajaú e região, dando ênfase para o turismo dos rios Grajaú e Mearim, com suas belíssimas cachoeiras”, explica Domingos Cezar Ribeiro, Jornalista, escritor e membro da Academia Imperatrizense de Letras.

O policial civil Jorge Hilário, um grajauense que ama e respeita a sua terra, as suas raízes, e a sua história, disse que o livro de Luís Carlos Pinheiro, reforça a cultura do município, mais segundo ele, é preciso uma maior valorização por parte do poder público municipal; do poder legislativo, criando leis que fortaleça a cultura e as artes; das empresas por meio da lei de incentivo à cultura, como também apoio da própria Academia Grajauenses de Letras e Artes; e que as pessoas acreditem mais nos artistas da terra.

No vídeo de divulgação, o autor convida a todos para conhecer Grajaú dando risadas, ele informa que “Conversa de Botecos, Causos e Contos”, é uma leitura simples e cômica, que levará o leitor a um bate papo com eternos personagens, entre outros temas interessantes.

VEJA VÍDEO DE DIVULGAÇÃO

Mais sobre o livro

A capa do livro apresenta a antiga fachada do Bar do Chico Cantídio quando ele ainda estava vivo. Os “sepos” e “tamburetes” eram os assentos para os momentos de encontro e discussões entre os amigos que se encontravam no período de férias, carnavais e festas juninas em Grajaú. Hoje foram substituídos por cadeiras.

Lançamento

Devido a pandemia do novo coronavírus, o evento para o lançamento oficial está sendo preparado, e tão breve será anunciado. O livro já está disponível pelo o preço de R$ 40,00; os interessados podem pagar por meio de deposito bancário no Banco do Brasil, Agência: 0568-1, Conta Corrente: 15.573-X, e receber via correio em qualquer lugar do Brasil. Mais informações pelo Celular/Whatsapp: (99) 99144-9534 ou pelo e-mail: luiscarlospinheiro2014@hotmail.com