A presidente do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) do município de Grajaú, emitiu nota de pesar pela morte trágica dos pais do deputado federal Cléber Verde (Republicanos).

Simone Limeira presta sua solidariedade aos familiares e amigos, e pede que Deus os conforte nesse momento de grande dor. A líder política diz que se somará ao coro daqueles que cobram a rigorosa apuração deste crime, pede justiça pelo crime brutal que ceifou as vidas do casal Jesuíno Cordeiro Mendes e Graça Cordeiro Mendes.

LEIA NA ÍNTEGRA A NOTA DE PESAR

Neste momento de dor me solidarizo com meu amigo, o deputado federal Cléber Verde pela perda trágica dos seus pais, Jesuíno Cordeiro Mendes e Graça Cordeiro Mendes.

Não vamos esquecer este crime brutal que ceifou duas vidas inocentes, nem deixá-lo impune. Nos somamos ao coro daqueles que cobram a rigorosa apuração deste crime e justiça.

Presto, mais uma vez minha solidariedade ao amigo deputado federal Cléber Verde, à sua família e amigos, e peço que Deus os conforte nesse momento de grande dor, em que as palavras se apequenam e o espírito busca amparo na Fé.