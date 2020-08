O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), participou, na manhã desta terça-feira (4), da solenidade virtual de inauguração do Centro de Hemodiálise e da nova urbanização da Praça do Centenário em Pinheiro, entregues pelo Governo do Maranhão.

Durante a solenidade, conduzida pelo governador Flávio Dino (PCdoB), Othelino enfatizou que a chegada do novo equipamento de saúde era um momento muito esperado pelo povo de Pinheiro e demais municípios da Baixada maranhense.

“Das muitas obras inauguradas pelo Governo na região, esta reivindicação sempre foi recorrente. Sei da ansiedade da população para que o Centro de Hemodiálise fosse disponibilizado e acabasse com as vindas frequentes dos pacientes para São Luís em busca desse tratamento. Agora, poderão tratar-se perto de casa, com mais comodidade e ao lado de seus familiares”, disse o chefe do Legislativo maranhense.

O parlamentar fez ainda um cumprimento especial ao Governo do Estado pela iniciativa. “Sei que não é fácil construir uma obra como esta, assim como sei que não é simples mantê-la em funcionamento. É um serviço caro, mas muito necessário que investimentos na saúde como este aconteçam porque a população precisa demasiadamente”, completou.

O novo Centro de Hemodiálise, que será referência no tratamento de diálise para toda a Baixada maranhense, tem capacidade de atendimento para 240 pacientes. O serviço funciona ao lado do Hospital Dr. Jackson Lago, ofertando, inicialmente, 40 cadeiras em três turnos de funcionamento.

Praça do Centenário

Durante a solenidade virtual, Othelino Neto também fez referência à revitalização da Praça do Centenário em Pinheiro, que agora conta com quadra poliesportiva, parquinho, academia ao ar livre, quiosques, entre outros itens.

“A cidade merece a praça agora restaurada por meio dessa parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Pinheiro. A reforma deixou o espaço, que se confunde com a própria história da cidade, ainda mais bonito para as famílias pinheirenses”, avaliou.

Participaram da cerimônia virtual diversos deputados que atuam na região, entre eles, Thaiza Hortegal (PP), Pastor Ribinha (PMN), Toca Serra (PCdoB), Leonardo Sá (PL) e Zé Inácio (PT). Também estiveram presentes virtualmente o senador Weverton Rocha (PDT), a senadora Eliziane Gama (Cidadania), o deputado federal André Fufuca (PP), além de secretários de Estado.

Fonte: Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão