Em formato de Live, a pré-candidata a prefeita de Grajaú, Simone Limeira (PCdoB), reunirá na noite desta quarta-feira (05/07), às 19h nas redes sociais no Facebook: Simone Limeira e no Instagram: @simonelimeiraa.

O tema: Saúde em tempo de pandemia em Grajaú”, a líder política contará com participação do diretor clínico do Hospital Regional de Grajaú (HRG), Dr. Adoan Júnior; Francisco Pombo, supervisor de RH do HRG e Suellen Oliveira, coordenadora de enfermagem do HRG.

Faça a sua pergunta, tire suas dúvidas e participe.