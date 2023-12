25ª agência do Sicoob Centroleste é inaugurada em Tutóia-MA

O Sicoob Centroleste inaugurou no dia 30 de novembro de 2023 a sua 25ª agência na cidade de Tutóia, localizada na região do Baixo Parnaíba. A cooperativa foi acolhida no município por 76 novos associados ao sistema cooperativista do Brasil, com o objetivo de desenvolver cada vez mais a cidade turística do Estado do Maranhão, e fazer com que a população fique ciente dos benefícios de se associar a uma cooperativa de crédito.

A chegada do Sicoob em Tutóia, faz parte do planejamento estratégico para ocupação de áreas dentro da região que a Centroleste pode atuar, priorizando as cidades com 50 mil habitantes ou mais, seguida das menores. O município foi escolhido por estar no centro de mais duas grandes cidades, Barreirinhas e Araioses, além de ter bons indicadores econômico, um mercado aquecido por conta da atividade turística da região.

O presidente do Sicoob Centroleste, José Anerão Peres Alvarenga, parabenizou a todos os envolvidos na criação da agência; agradeceu a acolhida surpreendente dos tutoienses, que abraçou a chegada do Sicoob; destacou a presença dos membros do conselheiro de administração e fiscal que fizeram questão de marcarem presença na inauguração, fortalecendo assim o compromisso da direção com os novos e futuros associados de Tutóia.

Reforçou o agradecimento, destacando o empenho dos parceiros em especial do sr. Daniel Vieira Castelo Branco, como grande incentivador da chegada da cooperativa no município. Anerão disse que o Sicoob veio para somar e contribuir com desenvolvimento econômico da região, gerar resultados positivos, e proporcionar bons negócios para os associados, pela qualidade dos serviços oferecidos a população.

Falou que o cooperativismo é as pessoas ajudando fazer e participando dos resultados. “Chegamos com esse modelo de economia diferente, que se preocupa com as pessoas e com a comunidade, por isso os recursos da cooperativa são aplicados na cidade, sendo o modelo ideal para o empresário, pois o dinheiro fica no município e sua região.”, explicou.

“Um sonho concretizado”, expressou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Tutóia, Daniel Vieira Castelo Branco, ao falar de sua alegria pela inauguração da agência do Sicoob na cidade. Disse que a chegada do Sicoob trará muitos benefícios para a comunidade; e que a classe empresarial não irá se arrepender em acreditar nesse sonho. Para ele, Tutóia possui um setor turístico bem amplo, e acredita que com o Sicoob, o desenvolvimento da cidade será ainda maior e mais reconhecido. Agradeceu o presidente do Sicoob, os conselheiros e diretores por acreditarem na Tutóia para a evolução do cooperativismo.

Em nome do poder público municipal, esteve presente na cerimônia, o presidente da Câmara Municipal de Tutóia, William Silva do Nascimento. Em sua fala, ele agradeceu a diretoria do Sicoob pelo empenho em levar a cooperativa para promover o desenvolvimento financeiro no município, disse que o poder legislativo estar comprometido em melhorar a vida dos tutoienses, por isso apoia iniciativas que visam desenvolver a cidade.

Os conselhos de administração: José Heraldo Barbosa (vice-presidente do Sicoob), José Orlando Barros e Jânio Alves Coelho, como também o coordenador do Conselho Fiscal, Diogo Lins de Oliveira, destacaram a importância de inaugurar mais uma agência da Centroleste, fruto de muito trabalho, dedicação da diretoria, e acolhida por parte dos futuros cooperados. Eles acreditam no sucesso e na prosperidade da cooperativa no município de Tutóia.

Durante a cerimônia, foram apresentados os diretores da cooperativa: Maria da Paz Luz da Silva Marque (diretora Executiva) e Jadson Sales Lima (diretor Organizacional e Riscos), pessoas fundamentais na condução do trabalho do Sicoob nas 25 agencias presente no Maranhão.

Também os anfitriões da noite, que conduzirão a agência de Tutóia com o apoio da diretoria e dos cooperados, expressaram por meio do gerente, Elivan de Lima Cardoso, suas alegrias em fazer parte desse sonho que é a chegada do Sicoob. Os funcionários: Iria Catrinne Sabino de Sousa, Izaque Santos de Araújo, Maria Samires da Silva Gomes e Helen Narah de Araújo dos Santos, receberam uma calorosa salva de palmas.

Compareceram também ao evento várias autoridades, entre elas, a religiosa; o pastor Jerniel Abreu da Igreja Assembleia de Deus trouxe uma mensagem espiritual pedindo a Deus a bênção sobre as novas instalações da agência; Houve o descerramento da fita inaugural, seguida de falas e apresentações; finalizando com um dos momentos mais importante da solenidade, que foi o descerramento das placas inaugurais que constam o nome dos conselheiros e funcionários; e os nomes dos 76 sócios fundadores, os maiores responsáveis pela viabilização da agência; pois seus nomes serão lembrados eternamente pela coragem e determinação de fundarem a Sicoob Centroleste em Tutóia-MA. Um saboroso coquetel aos presentes fechou uma das noites mais importantes para os tutoienses.