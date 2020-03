A pré-candidata a prefeita de Grajaú Simone Limeira, participou de dois eventos em homenagens às mulheres na sexta-feira (06/03). Durante amanhã, a líder política do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) esteve num café da manhã no Hospital Geral de Grajaú (HGG).

“Gostaria de parabenizar todas essas mulheres maravilhosas que participaram deste momento de comemoração e enriquecimento pessoal com palestras muito importantes para a saúde e valorização pessoa da mulher grajauense.”, comentou Simone.

Durante o evento ‘Por Elas Para Elas’, houve palestras sobre a saúde da Mulher, atendimento médico e consultas, exames de glicemia em jejum, teste rápido de HIV/IST, ultrassom, aferição de pressão arterial e um delicioso café da manhã.

“Delas” Chá de Mulheres da Igreja Vida

O evento promovido pela Igreja Vida, bairro Canoeiro, com o tema “É tempo de florescer” (Isaias 35, 1-2), reuniu várias mulheres da cidade de Grajaú, e contou com a maravilhosa palestra sobre a valorização da mulher com a psicóloga, Dra. Cristiane Lima, que além de apresentar conceitos da psicologia para que a pessoa humana viva bem, ela relator vários testemunhos, destacando sua vida pessoal.

Simone Limeira esteve presente acompanhada pelo um grupo de mulheres, entre elas, a sua mãe, dona Maria Serafim, a diretora administrativa do HGG, Aparecida Kelly, entre outras.

Durante o evento a pastora da Igreja Vida, Miscenia Figueredo Campos Freitas, agradeço a presença de Simone Limeira.

“É muito bom partilha dessa alegria de celebrar o Dia Internacional da Mulher com mulheres maravilhosas, isso nos fortalece para seguirmos em frente com nossa missão de lutar bravamente pelos direitos conquistados por nós mulheres, especialmente de participar do processo democrático por meio das eleições municipais”, disse a pré-candidata.