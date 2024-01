Sicoob Centroleste entrega nova agência com prédio próprio aos cooperados de Barra do Corda

Os 14 anos de fundação do Sicoob de Barra do Corda foi comemorado na segunda-feira (8.Jan.2024), com a reinauguração da nova agência, com prédio próprio localizado na Rua Coelho Neto, Centro da cidade. O evento de agradecimentos a todos os associados do município, pela parceria, e pela contribuição na sustentabilidade da cooperativa contou com a presença de muitos associados locais, dos membros do conselho de administração e conselho fiscal, diretores e funcionários do Sicoob Centroleste, autoridades civis e eclesiásticas.

Localização da nova agência