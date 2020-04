No último sábado (18/04), a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Leste e Norte Maranhense (Sicoob Centro Leste e Norte Maranhense), completou 12 anos de fundação e compromisso com o desenvolvimento da comunidade.

O presidente do conselho de administração, José Anerão Peres Alvarenga em sua mensagem por ocasião dos 12 anos da cooperativa, lembrou da finalidade por qual nasceu o Sicoob em Grajaú, e ao longo dos anos, o trabalho realizado para expandir o Sicoob em 15 municípios do Maranhão, entre eles a capital São Luís.

Também os cooperados aproveitaram a data para expressar a importância do Sicoob em suas vidas e de suas empresas e projetos.

Para o grajauense, Raimundo Nonato Bandeira Loiola, um dos grandes lutadores para a chegada do Sicoob em Grajaú, a cooperativa representa muito em sua vida. Empresário no ramo de calçados há mais de 45 anos, Loiola disse que a Centro Leste e Norte Maranhense é uma cooperativa forte e veio para ficar.

Em todo esse tempo o Sicoob tem contribuído para o crescimento de muitas pessoas, é o que relata o cooperado de Chapadinha-MA Deivison José Santos, ele faz parte da cooperativa há nove meses, e segundo ele, o Sicoob é responsável pelo crescimento da sua empresa Líder MDF.

Com três anos de cooperados, o aposentado e vendedor Racco, José Assis Batista destaca a importância do Sicoob para o município de Sítio Novo em sua vida. Falou da reforma que fez em sua casa com o financiamento feito na cooperativa.

Para o sócio fundador do Sicoob de Codó, Andrey Nogueira Silveira, quando uma pessoa, empresa, e a comunidade recolhesse o associativismo tudo fica mais fácil, por isso o Sicoob é de suma importância na cidade. Ele é o presidente da Associação Comercial de Codó e diretor de eventos da Câmara Dirigente Lojista (CDL) de Codó.

Já o associado Jared Ferreira Lima, do Supermercado Canadá da cidade de São Mateus do Maranhão, disse que é motivo de muito orgulho fazer parte do Sicoob. Em sete meses de cooperado, o empresário afirma que a cooperativa veio somar com o empresariado do município.

Da capital do estado, o cooperado há 4 anos, Manoel Antônio Souza Barbosa, proprietário do Mercadinho Sucesso, parabeniza toda a direção do Sicoob, a equipe de trabalho da agência de São Luís, e relata sua experiencia e o dia a dia na cooperativa.

“Quem planeja realiza, e nós estamos realizadas”, disse a proprietária do Restaurante São Francisco em Caxias-MA, Francisca Freitas de Amorim que é sócia fundadora juntamente com sua mãe do Sicoob na cidade de Caxias.

O grajauense e empresário Elessandro Sousa Costa, movimento sua empresa Moto Show há 6 anos na agência de Grajaú, e para ele, o Sicoob é como uma família. “Quando chego no Sicoob, eu me sinto em casa, eu me dou bem com todos os colaboradores que lá se encontram”, declarou.

Hermenson de Tassio Miranda Oliveira, empresário do ramo de alimentação em Coroatá-MA, associados há 6 anos, parabeniza o Sicoob pelos 12 ano de fundação. “Para mim, é uma satisfação muito grande fazer parte dessa cooperativa”, disse.

Também de Coroatá-MA, o empresário Ramon Mascarenha Reis, aproveitou a ocasião para parabenizar a cooperativa, que segundo ele, tem aberto as portas para muitos empresários. Cooperado há 2 anos, Mascarenha acredita que juntos com o Sicoob somos mais fortes.

Com 9 anos de cooperado, o empresário e dono da Casa Agropecuária de Formosa da Serra Negra-MA, Matias Lopes dos Reis, relata que depois da chegada do Sicoob na cidade, ele cresceu cada fez mais, e destacou o bom atendimento da agência.

“Nos últimos três anos, o Sicoob tem promovido desenvolvimento para nossa região e nossa cidade, crescimento para pequenos e médios empresários…”, lembrou o administrador e empresário Gilmarcio Leite Saturnino do Supermercado Saturnino e Hortifruti Saturnino, que é sócio fundador da agência de Pedreiras-MA.

“Temos orgulho de dizer que somos cooperados e fazemos parte dessa cooperativa; toda a nossa equipe, administrativa e funcionários somos bem atendidos indistintamente”, relata a gestora da Universidade Anhanguera de Barra do Corda-MA, Rosangela Silva da Costa, associada desde julho de 2017.

Em Bacabal-MA, o Colégio Reis Magos, por meio do seu proprietário Luiz Ribeiro Neto, fazem parte da família Sicoob desde o dia 22 de dezembro de 2016. Para ele o atendimento é nota 10.