Na manhã deste sábado (25/04), o Associação Comercial e Industrial de Grajaú (ACIG), por meio do seu presidente Uvandson Silva Sabóia divulga nota de pesar pela morte do empresário João Claudino, fundador do Armazém Paraíba.

Leia a nota

Neste momento de luto, a Associação Comercial e Industrial de Grajaú , por meio de sua diretoria, lamenta profundamente a morte do empresário João Claudino Fernandes, ocorrido nesta sexta feira (24). João Claudino tinha 89 anos de idade e estava a frente do Grupo Claudino, um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil e do Piauí. A ACIG também se solidariza com familiares e amigos de João Claudino neste momento de dor pela perda.

Uvandson Silva Sabóia

Presidente da ACIG