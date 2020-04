João Claudino Fernandes, 89 anos, é natural da cidade de Luís Gomes, Rio Grande do Norte. Nasceu no dia 21 de junho de 1930, filho de João Claudino Sobrinho, Seu Joca, e Francisca Fernandes Galiza, Dona Francisquinha. Casado com Maria Socorro de Macêdo Claudino, in memoriam. O casal teve cinco filhos João Vicente, Cláudia Maria, João Júnior, Alayde Christine e João Marcello.

Na capital piauiense, ele chegou em 1968, dez anos após a inauguração do primeiro Armazém Paraíba ser instalada em Bacabal, no Maranhão. Com uma visão inovadora e comprovando a vocação para os negócios, João Claudino, ao lado do irmão Valdecy Claudino, transformou as suas lojas em uma das maiores redes varejistas do Brasil e a maior do Norte/Nordeste, com empresas instaladas, inclusive, na região Sudeste do Brasil. Seu João, como sempre foi conhecido carinhosamente pelos piauienses, foi um grande incentivador da cultura local e criatividade nordestina por meio de uma sensibilidade única.

Com sua percepção empreendedora, mudou a forma de fazer comércio no Piauí. Arrojado, Seu João diversificou suas atividades empresariais, de acordo com as necessidades do mercado, construindo um dos grupos empresariais mais importantes do país, atuando além do comercio, com indústrias e serviços.

Grupo Claudino

O Grupo Claudino é um sólido conglomerado empresarial do Norte/Nordeste brasileiro que envolve várias empresas de diversos segmentos econômicos. As empresas do Grupo têm como ponto comum uma cultura corporativa sólida, baseada em valores, como a oferta de produtos e serviços de qualidade, o respeito ao consumidor, a responsabilidade socioambiental, o trabalho desenvolvido com ética e a busca constante por inovações.

Hoje, o Grupo Claudino desponta como uma das forças econômicas do país com produtos e serviços comercializados em todo o Brasil, garantindo milhares de empregos diretos e indiretos.

A história de sucesso do Grupo Claudino iniciou nos anos 50 com o pioneirismo dos irmãos João Claudino Fernandes e Valdecy Claudino e o nascimento do Armazém Paraíba, em 1958 na cidade de Bacabal no Maranhão. Dez anos depois, com várias lojas abertas no Maranhão foi inaugurada a loja matriz em Teresina, no Piauí.

Com sua matriz em Teresina-PI, o Paraíba deu origem a todos os negócios do Grupo Claudino, como indústrias, agência de publicidade, construtora, gráfica, frigorífico e shopping centers, entre outros negócios.

Logo após o Paraíba, veio a Socimol, que produz colchões, móveis e estofados. A empresa também teve suas raízes na cidade de Bacabal, no Maranhão. João Claudino, com alguns funcionários, começaram produzindo colchões de forma artesanal na década de 1950, utilizando como enchimento a palha de bananeira para atender a demanda das lojas do Armazém Paraíba como venda complementar de camas. Há mais de 60 anos o processo foi se modernizando incorporando novas técnicas e materiais.

A indústria de roupas Guadalajara é referência nacional, principalmente através da marca Onix, porém a empresa também produz outras marcas revendidas somente nas lojas de varejo do Grupo, como a Vizzual, Pink Yellow, Win, Emepê, Metal Chic dentre outras que trazem o verdadeiro conceito de moda e estilo.

A Gráfica e Editora Halley é uma das mais modernas do Brasil. Ela investe em constante atualização e em equipamentos com tecnologia inovadora.

A Construtora Sucesso planeja e executa obras públicas e privadas e de incorporação em todo o território brasileiro. Estradas, prédios e grandes empreendimentos estão entre as maiores obras da construtora.

Com uma rede de lojas próprias, o Frigotil abastece o Norte e o Nordeste do Brasil com produtos alimentícios de primeira qualidade.

A Colon é uma indústria que fabrica equipamentos para transporte de diferentes tipos de carga, desde mercadorias industrializadas até produção agrícola.

O Teresina Shopping, localizado na capital do Piauí, é voltado para compras, serviços e lazer. Ele abriga âncoras das maiores redes varejistas do Brasil e lojas de grandes marcas.

A Gestão Peles e Couros, recebe, processa e comercializa couros bovinos e caprinos que são utilizados por indústrias de calçados, bolsas e outros acessórios.

A Sucesso Publicidade é a agência de propaganda, produtora de vídeo e áudio e realizadora de grandes eventos e promoções do Grupo Claudino. Ela atende à rede de lojas do Paraíba e demais empresas do Grupo.

A Maior fabricante de bicicletas das Américas, a Houston, assina também uma ampla linha de aparelhos fitness e ventiladores. A empresa acredita na bicicleta como um produto essencial para melhorar a qualidade de vida das pessoas e também do meio ambiente. Com investimento de milhões em marketing, tecnologia e qualificação de suas equipes, nos últimos anos a Houston contribuiu para despertar o prazer por pedalar nos brasileiros e se tornou um fenômeno no mercado nacional.

A AUDAX, marca de bicicletas Premium, tem em seu DNA a paixão por pedalar. Aliada à mais alta tecnologia, a AUDAX é um projeto audacioso, pensado para transformar conceitos e criada para quem quer viver novas experiências. As bikes AUDAX são produzidas em uma das fábricas mais modernas do mundo, projetada por profissionais experientes e que entendem que o ciclista exigente precisa de design e componentes exclusivos.

As empresas do Grupo Claudino contam com mais de 15 mil funcionários e todos nos estados do Piauí, Maranhão, Bahia, Tocantins e Pernambuco.