O gerente da regional do Paraíba em Grajaú, Antonio Elio Araújo da Costa, em nome de todos os funcionários das lojas da sede Grajaú, Canoeiro, Alto Brasil; cidades de Sítio Novo, Arame, Itaipava do Grajaú e Formosa da Serra Negra, vem a público lamentar a morte de seu patrão, o empresário João Claudino Fernandes.

“Nossos funcionários tiveram a oportunidade de conhecer pessoalmente João Claudino, por ocasião de sua visita a nossa loja de Grajaú em julho de 2016; ele veio conhecer as instalações da nova loja Armazém Paraíba, reformada e reinaugurada em novembro de 2015; para todos foi um momento importante, pois seu João, era um homem de profunda humildade e respeito ao próximo”, comentou Elio.

Veja o dia que João Claudino esteve em Grajaú:

Sobre a morte

O empresário João Claudino morreu aos 89 anos nesta sexta-feira (24). Ele lutava contra um câncer na próstata e estava internado no Hospital de Terapia Intensiva (HTI). O velório do empresário será restrito a familiares por causa do novo coronavírus. O sepultamento será no Cemitério Alto Ressureição, sem horário definido ainda.

Seu estado de saúde era considerado bastante grave. O câncer já estava em estado bastante avançado. João Claudino havia passado por uma cirurgia no coração recentemente.

Em nota de pesar o governo do estado do Piauí disse que João Claudino foi um dos grandes entusiastas da cultura piauiense. Por meio de suas empresas, ele financiou a reforma de várias casas culturais do Estado, por meio da Lei de Incentivo Estadual à Cultura (Siec), e que neste momento de luto, o Governo do Estado do Piauí presta condolências aos familiares, amigos e à sociedade piauiense, que perde um dos grandes nomes de sua história.

Em sua homenagem, a família de João Claudino produziu um vídeo contando a sua história.

Assista o vídeo:

Leia mais